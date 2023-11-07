https://ria.ru/20231107/ograblenie-1907820857.html

В Подмосковье водитель фуры похитил 31 тысячу пар носков

В Подмосковье водитель фуры похитил 31 тысячу пар носков - РИА Новости, 07.11.2023

В Подмосковье водитель фуры похитил 31 тысячу пар носков

Водитель фуры, который должен был доставить мужские шерстяные носки в Набережные Челны из Подмосковья, похитил более 31 тысячи пар, стоимость которых составила... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:29

2023-11-07T09:29

2023-11-07T09:29

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

татьяна петрова

набережные челны

авто

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Водитель фуры, который должен был доставить мужские шерстяные носки в Набережные Челны из Подмосковья, похитил более 31 тысячи пар, стоимость которых составила 3,5 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "В полицию обратился представитель фирмы, занимающейся оптовой продажей одежды, с заявлением о том, что при перевозке груза водитель фуры похитил более 31 тысячи пар мужских шерстяных носков на сумму свыше 3,5 миллиона рублей", - рассказала Петрова. По ее словам, заявитель нашел в интернете онлайн-сервис автомобильных грузоперевозок и договорился о транспортировке товара. На складе машина была загружена и отправлена в Набережные Челны, но до конечной точки не доехала, а водитель перестал выходить на связь. "Со слов задержанного, ему позвонил знакомый и предложил подработку по перевозке грузов. По просьбе звонившего он приехал в Москву и купил грузовой автомобиль. После этого мужчине от приятеля поступило указание загрузить товар на складе в Подмосковье и проследовать для выгрузки в Богородский округ, а не в пункт назначения", - добавила Петрова. Петрова сообщила, что в отношении подозреваемого 32-летнего жителя Архангельской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ). Фигурант заключен под стражу. Полицейские устанавливают его возможных соучастников и причастность к другим подобным эпизодам.

https://ria.ru/20231102/sledkom-1906862899.html

московская область (подмосковье)

россия

набережные челны

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, татьяна петрова, набережные челны, авто