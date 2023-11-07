https://ria.ru/20231107/obstrely-1907795149.html

ВСУ 55 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ 55 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 07.11.2023

ВСУ 55 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T00:38

2023-11-07T00:38

2023-11-07T00:38

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

украина

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 55 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 168 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 168 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка. Поступали сведения о ранении одного мирного жителя в Горловке. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 39 обстрелов.

https://ria.ru/20231106/ukraine-1907753516.html

донецкая народная республика

горловка

украина

россия

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донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк, россия, происшествия