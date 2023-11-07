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ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 07.11.2023

ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска за час выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T00:22

2023-11-07T00:22

2023-11-07T00:22

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

куйбышевский район

сцкк

нато

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров; 23:20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23:20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров; 23:30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23:50 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23:55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства. В представительстве также отметили, что украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району в 23.50. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231106/svo-1907742294.html

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горловка

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донецк, горловка, куйбышевский район, сцкк, нато, россия, происшествия