ВСУ выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
СЦКК: украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра по Донецку
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и шесть снарядов калибра 152 миллиметра по Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:15 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров; 23:20 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23:20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров; 23:30 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23:50 - населенный пункт Новосёловка Первая - Ясиноватский район: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 23:55 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
В представительстве также отметили, что украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров по Ясиноватскому району в 23.50.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.