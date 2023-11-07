Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 13 снарядов по Донецку и Макеевке
Фрагмент разорвавшегося снаряда ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.10 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 22.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
Кроме того, с 22.15 до 22.25 ВСУ подвергали обстрелу Макеевку и Куйбышевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности пять снарядов из "натовской" артиллерии.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.