https://ria.ru/20231107/obstrel-1908038079.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 07.11.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T22:50

2023-11-07T22:50

2023-11-07T22:50

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

кировский район

вооруженные силы украины

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили в общей сложности 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Макеевке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 21.05 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 21.10 - населенный пункт Желанное Второе - город Донецк (Кировский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 22.10 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. Кроме того, с 22.15 до 22.25 ВСУ подвергали обстрелу Макеевку и Куйбышевский район Донецка, выпустив по ним в общей сложности пять снарядов из "натовской" артиллерии. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

https://ria.ru/20231107/ukraina-1908035411.html

донецк

макеевка

кировский район

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донецк, макеевка, кировский район, вооруженные силы украины, сцкк, нато