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Число жертв при обстреле Донецка возросло до 20
Число жертв при обстреле Донецка возросло до 20 - РИА Новости, 07.11.2023
Число жертв при обстреле Донецка возросло до 20
Число жертв при обстрелах Донецка возросло до 20, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T21:01
2023-11-07T21:01
2023-11-07T22:17
донецк
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. Число жертв при обстрелах Донецка возросло до 20, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."По состоянию на 20:30, по предварительным данным, жертвами обстрелов стали более 20 человек. Информация продолжает поступать", — говорится в публикации.Сегодня ВСУ провели одну из крупнейших воздушных атак на столицу региона за последнее время. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, вечером противник вел огонь по центру города из РСЗО HIMARS. Погибли шестеро, 11 человек получили ранения. Кроме того, пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.Под обстрел также попали сотрудники РИА Новости, они не пострадали.Позднее корреспондент агентства рассказал, что в центре столицы региона под повторным ударом ВСУ оказался автобус, есть раненые. Как отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин, водитель и пассажир маршрутного такси получили ранения средней тяжести.По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов.
https://ria.ru/20231105/donetsk-1907618339.html
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
2023-11-07T21:01
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Число жертв при обстреле Донецка возросло до 20
Представительство ДНР в СЦКК: число жертв обстрелов Донецка превысило 20