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Водитель и пассажир такси пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:13 07.11.2023 (обновлено: 20:20 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/obstrel-1908015764.html
Водитель и пассажир такси пострадали при обстреле Донецка
Водитель и пассажир такси пострадали при обстреле Донецка - РИА Новости, 07.11.2023
Водитель и пассажир такси пострадали при обстреле Донецка
Водитель и пассажир маршрутного такси получили ранения средней тяжести в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T20:13
2023-11-07T20:20
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажир маршрутного такси получили ранения средней тяжести в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин."При вечернем обстреле Ворошиловского района повреждено маршрутное такси №20. Ранение средней степени тяжести получили водитель и пассажир", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате трехкратного обстрела Донецка со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали. Из-за обстрела также получили повреждения четыре объекта гражданской инфраструктуры, прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения.
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
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донецк, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин
Водитель и пассажир такси пострадали при обстреле Донецка

Водитель и пассажир такси получили ранения средней тяжести при обстреле Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажир маршрутного такси получили ранения средней тяжести в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин.
"При вечернем обстреле Ворошиловского района повреждено маршрутное такси №20. Ранение средней степени тяжести получили водитель и пассажир", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что в результате трехкратного обстрела Донецка со стороны украинских войск из РСЗО HIMARS шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали. Из-за обстрела также получили повреждения четыре объекта гражданской инфраструктуры, прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Денис Пушилин
 
 
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