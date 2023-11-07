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Пушилин рассказал подробности обстрела центра Донецка - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:50 07.11.2023 (обновлено: 20:05 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/obstrel-1908008955.html
Пушилин рассказал подробности обстрела центра Донецка
Пушилин рассказал подробности обстрела центра Донецка - РИА Новости, 07.11.2023
Пушилин рассказал подробности обстрела центра Донецка
Шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате трехкратного обстрела Донецка во вторник со стороны украинских войск, применивших ракеты из РСЗО... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:50
2023-11-07T20:05
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
сша
донецкая народная республика
денис пушилин
bae systems
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате трехкратного обстрела Донецка во вторник со стороны украинских войск, применивших ракеты из РСЗО HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В результате трехкратного обстрела центра Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) из РСЗО HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранены 11. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Он также добавил, что из-за обстрела Донецка четыре объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения. Прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения.Пушилин также сообщил, что при обстреле Буденновского района города пострадал мирный житель, получили повреждения девять многоквартирных домов и одно медицинское учреждение.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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донецк
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
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донецк, происшествия, сша, донецкая народная республика, денис пушилин, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, США, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, BAE Systems, Lockheed Martin
Пушилин рассказал подробности обстрела центра Донецка

Пушилин: ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате трехкратного обстрела Донецка во вторник со стороны украинских войск, применивших ракеты из РСЗО HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В результате трехкратного обстрела центра Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) из РСЗО HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранены 11. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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Он также добавил, что из-за обстрела Донецка четыре объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения. Прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения.
Пушилин также сообщил, что при обстреле Буденновского района города пострадал мирный житель, получили повреждения девять многоквартирных домов и одно медицинское учреждение.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияСШАДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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