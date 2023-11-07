https://ria.ru/20231107/obstrel-1908008955.html

Пушилин рассказал подробности обстрела центра Донецка

Пушилин рассказал подробности обстрела центра Донецка - РИА Новости, 07.11.2023

Пушилин рассказал подробности обстрела центра Донецка

Шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате трехкратного обстрела Донецка во вторник со стороны украинских войск, применивших ракеты из РСЗО... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:50

2023-11-07T19:50

2023-11-07T20:05

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Шесть мирных жителей погибли, еще 11 пострадали в результате трехкратного обстрела Донецка во вторник со стороны украинских войск, применивших ракеты из РСЗО HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В результате трехкратного обстрела центра Донецка со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) из РСЗО HIMARS, по предварительной информации, погибли шесть человек, ранены 11. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Он также добавил, что из-за обстрела Донецка четыре объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения. Прямое попадание зафиксировано в здание управления труда и социальной защиты населения.Пушилин также сообщил, что при обстреле Буденновского района города пострадал мирный житель, получили повреждения девять многоквартирных домов и одно медицинское учреждение.Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

донецк

сша

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донецк, происшествия, сша, донецкая народная республика, денис пушилин, bae systems, lockheed martin