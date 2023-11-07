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При обстреле центра Донецка погибли шесть человек - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:25 07.11.2023 (обновлено: 20:31 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/obstrel-1908004544.html
При обстреле центра Донецка погибли шесть человек
При обстреле центра Донецка погибли шесть человек - РИА Новости, 07.11.2023
При обстреле центра Донецка погибли шесть человек
При обстреле центра Донецка погибли шесть человек, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:25
2023-11-07T20:31
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
украина
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. При обстреле центра Донецка погибли шесть человек, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительным данным, в результате обстрела Ворошиловского района по улице Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия. Шесть человек погибли" — написал глава города.Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что ВСУ вели огонь из РСЗО HIMARS, 11 человек получили ранения, им оказывают помощь. Кроме того, пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.Позднее корреспондент РИА Новости рассказал, что в центре столицы региона под повторный обстрел попал автобус, есть раненые. По словам Кулемзина, водитель и пассажир маршрутного такси получили ранения средней тяжести.ВСУ начали обстреливать центр Донецка сегодня днем. Изначально было известно о пяти раненых. Сотрудники агентства также попали под обстрел, они не пострадали.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что ВСУ выпустили по центру Донецка не менее пяти снарядов, которые падали в оживленном месте рядом с социальными учреждениями.Эта одна из крупнейших воздушных атак на Донецк за последнее время. Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов.
https://ria.ru/20231105/donetsk-1907618339.html
донецк
донецкая народная республика
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина, Денис Пушилин
При обстреле центра Донецка погибли шесть человек

Мэр Кулемзин сообщил о шести погибших при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. При обстреле центра Донецка погибли шесть человек, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"По предварительным данным, в результате обстрела Ворошиловского района по улице Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия. Шесть человек погибли" — написал глава города.
Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что ВСУ вели огонь из РСЗО HIMARS, 11 человек получили ранения, им оказывают помощь. Кроме того, пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.
Позднее корреспондент РИА Новости рассказал, что в центре столицы региона под повторный обстрел попал автобус, есть раненые. По словам Кулемзина, водитель и пассажир маршрутного такси получили ранения средней тяжести.
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ВСУ начали обстреливать центр Донецка сегодня днем. Изначально было известно о пяти раненых. Сотрудники агентства также попали под обстрел, они не пострадали.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что ВСУ выпустили по центру Донецка не менее пяти снарядов, которые падали в оживленном месте рядом с социальными учреждениями.
Эта одна из крупнейших воздушных атак на Донецк за последнее время. Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.11.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы УкраиныУкраинаДенис Пушилин
 
 
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