https://ria.ru/20231107/obstrel-1908004544.html

При обстреле центра Донецка погибли шесть человек

При обстреле центра Донецка погибли шесть человек - РИА Новости, 07.11.2023

При обстреле центра Донецка погибли шесть человек

При обстреле центра Донецка погибли шесть человек, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:25

2023-11-07T19:25

2023-11-07T20:31

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 7 ноя — РИА Новости. При обстреле центра Донецка погибли шесть человек, сообщил мэр Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По предварительным данным, в результате обстрела Ворошиловского района по улице Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия. Шесть человек погибли" — написал глава города.Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что ВСУ вели огонь из РСЗО HIMARS, 11 человек получили ранения, им оказывают помощь. Кроме того, пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.Позднее корреспондент РИА Новости рассказал, что в центре столицы региона под повторный обстрел попал автобус, есть раненые. По словам Кулемзина, водитель и пассажир маршрутного такси получили ранения средней тяжести.ВСУ начали обстреливать центр Донецка сегодня днем. Изначально было известно о пяти раненых. Сотрудники агентства также попали под обстрел, они не пострадали.В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) заявили, что ВСУ выпустили по центру Донецка не менее пяти снарядов, которые падали в оживленном месте рядом с социальными учреждениями.Эта одна из крупнейших воздушных атак на Донецк за последнее время. Так, по данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные обстреляли территорию республики 55 раз, выпустив 168 различных боеприпасов.

https://ria.ru/20231105/donetsk-1907618339.html

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, украина, денис пушилин