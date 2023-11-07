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Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США в САР
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США в САР - РИА Новости, 07.11.2023
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США в САР
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за обстрел американской базы на месторождении РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:24
2023-11-07T19:24
2023-11-07T19:33
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КАИР, 7 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за обстрел американской базы на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.Ранее источник сообщил РИА Новости, что база США на месторождении "Конико" подверглась ракетному обстрелу, были слышны три взрыва."Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали ракетами базу американских оккупантов на месторождении газа "Конико" на севере Дейр-эз-Зора", - сообщается в заявлении формирований.Ранее "Исламское сопротивление Ирака" заявило, что атаковало с помощью беспилотников базу США Green Village в Дейр-эз-Зоре.Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. В последние недели американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20231030/siriya-1906253094.html
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
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в мире, ирак, сша, сирия
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США в САР
Исламское сопротивление Ирака взяло ответственность за обстрел базы США в Сирии