Рейтинг@Mail.ru
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США в САР - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 07.11.2023 (обновлено: 19:33 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/obstrel-1908003946.html
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США в САР
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США в САР - РИА Новости, 07.11.2023
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США в САР
"Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за обстрел американской базы на месторождении РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:24
2023-11-07T19:33
в мире
ирак
сша
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:583:2071:1748_1920x0_80_0_0_eeb43a2ef1b1673399d78938e02520fa.jpg
КАИР, 7 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за обстрел американской базы на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.Ранее источник сообщил РИА Новости, что база США на месторождении "Конико" подверглась ракетному обстрелу, были слышны три взрыва."Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали ракетами базу американских оккупантов на месторождении газа "Конико" на севере Дейр-эз-Зора", - сообщается в заявлении формирований.Ранее "Исламское сопротивление Ирака" заявило, что атаковало с помощью беспилотников базу США Green Village в Дейр-эз-Зоре.Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. В последние недели американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20231030/siriya-1906253094.html
https://ria.ru/20230830/ssha-1893270117.html
ирак
сша
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860753580_0:351:2083:1914_1920x0_80_0_0_742fdafb5aab5a4ca48e85d72c2b02a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, сша, сирия
В мире, Ирак, США, Сирия
Шиитские группировки Ирака взяли ответственность за обстрел базы США в САР

Исламское сопротивление Ирака взяло ответственность за обстрел базы США в Сирии

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные в Сирии
Американские военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные в Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 7 ноя - РИА Новости. "Исламское сопротивление Ирака", в которое входят шиитские вооруженные формирования, взяло на себя ответственность за обстрел американской базы на месторождении газа "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что база США на месторождении "Конико" подверглась ракетному обстрелу, были слышны три взрыва.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Удар США по САР нарушает суверенитет Сирии, заявил Небензя
30 октября, 17:44
"Бойцы "Исламского сопротивления в Ираке" атаковали ракетами базу американских оккупантов на месторождении газа "Конико" на севере Дейр-эз-Зора", - сообщается в заявлении формирований.
Ранее "Исламское сопротивление Ирака" заявило, что атаковало с помощью беспилотников базу США Green Village в Дейр-эз-Зоре.
Военные США имеют 24 военных базы и четыре пункта на территории Сирии. В последние недели американские базы в Сирии неоднократно подвергаются атакам с использованием беспилотников и ракет.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Глава МИД Сирии объяснил, зачем США инвестируют в терроризм
30 августа, 20:47
 
В миреИракСШАСирия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала