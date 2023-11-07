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Украинские войска продолжают обстреливать Донецк

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк - РИА Новости, 07.11.2023

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк

Украинские войска в 18.27 выпустили три ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T18:43

2023-11-07T18:43

2023-11-07T18:51

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 18.27 выпустили три ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.27 – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Мэр Донецка Алексей Кулемзин также призвал жителей города не покидать укрытия из-за обстрела Ворошиловского района.Как сообщили ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по центру Донецка ВСУ выпустили не менее пяти снарядов из РСЗО. В результате обстрела пострадали по меньшей мере пять мирных жителей. Корреспонденты РИА Новости так же попали под обстрел в Донецке, они не пострадали.

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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке 2023-11-07T18:43 true PT0M29S

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