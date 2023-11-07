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Украинские войска продолжают обстреливать Донецк - РИА Новости, 07.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 07.11.2023 (обновлено: 18:51 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/obstrel-1907994533.html
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк - РИА Новости, 07.11.2023
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк
Украинские войска в 18.27 выпустили три ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:43
2023-11-07T18:51
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 18.27 выпустили три ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.27 – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.Мэр Донецка Алексей Кулемзин также призвал жителей города не покидать укрытия из-за обстрела Ворошиловского района.Как сообщили ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по центру Донецка ВСУ выпустили не менее пяти снарядов из РСЗО. В результате обстрела пострадали по меньшей мере пять мирных жителей. Корреспонденты РИА Новости так же попали под обстрел в Донецке, они не пострадали.
донецк
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
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донецк, происшествия, видео, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, сцкк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, СЦКК, Украина
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 18.27 выпустили три ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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Украинские войска продолжают обстреливать Донецк

ВСУ выпустили три ракеты из РСЗО по Ворошиловскому району Донецка

© Фото : соцсетиПоследствия взрыва в Донецке
Последствия взрыва в Донецке - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : соцсети
Последствия взрыва в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска в 18.27 выпустили три ракеты из РСЗО по центральному Ворошиловскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 18.27 – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин также призвал жителей города не покидать укрытия из-за обстрела Ворошиловского района.
Как сообщили ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по центру Донецка ВСУ выпустили не менее пяти снарядов из РСЗО. В результате обстрела пострадали по меньшей мере пять мирных жителей. Корреспонденты РИА Новости так же попали под обстрел в Донецке, они не пострадали.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныСЦККУкраина
 
 
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