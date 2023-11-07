https://ria.ru/20231107/obstrel-1907966258.html

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке - РИА Новости, 07.11.2023

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке

Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке, они не пострадали. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:17

2023-11-07T17:17

2023-11-07T17:27

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке, они не пострадали. Всего в центре Донецка было слышно не менее трех-четырех ударов. По данным корреспондентов РИА Новости, в небе наблюдались следы работы ПВО. Как сообщил СЦКК, по центру Донецка ВСУ выпустили не менее пяти снарядов из РСЗО.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html

донецк

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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке 2023-11-07T17:17 true PT0M29S

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донецк, сцкк, вооруженные силы украины