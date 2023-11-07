https://ria.ru/20231107/obstrel-1907966258.html
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке - РИА Новости, 07.11.2023
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке, они не пострадали. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:17
2023-11-07T17:17
2023-11-07T17:27
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке, они не пострадали. Всего в центре Донецка было слышно не менее трех-четырех ударов. По данным корреспондентов РИА Новости, в небе наблюдались следы работы ПВО. Как сообщил СЦКК, по центру Донецка ВСУ выпустили не менее пяти снарядов из РСЗО.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
https://ria.ru/20231106/zelenskiy-1907609456.html
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
2023-11-07T17:17
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецк, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке
Корреспонденты РИА Новости попали под обстрел в Донецке, они не пострадали