https://ria.ru/20231107/obstrel-1907965892.html

При обстреле центра Донецка пострадали пять мирных жителей

При обстреле центра Донецка пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 07.11.2023

При обстреле центра Донецка пострадали пять мирных жителей

По меньшей мере 5 мирных жителей пострадали во вторник при обстреле украинским войсками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:17

2023-11-07T17:17

2023-11-07T18:05

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

вооруженные силы украины

сцкк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 5 мирных жителей пострадали во вторник при обстреле украинским войсками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел пришелся по густонаселённому району, где находится транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы.Всего в центре Донецка было слышно не менее трех-четырех ударов.Как сообщили ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по центру Донецка ВСУ выпустили не менее пяти снарядов из РСЗО.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

донецк

донецкая народная республика

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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке 2023-11-07T17:17 true PT0M29S

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происшествия, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика