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При обстреле центра Донецка пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 07.11.2023 (обновлено: 18:05 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/obstrel-1907965892.html
При обстреле центра Донецка пострадали пять мирных жителей
При обстреле центра Донецка пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 07.11.2023
При обстреле центра Донецка пострадали пять мирных жителей
По меньшей мере 5 мирных жителей пострадали во вторник при обстреле украинским войсками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:17
2023-11-07T18:05
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 5 мирных жителей пострадали во вторник при обстреле украинским войсками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел пришелся по густонаселённому району, где находится транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы.Всего в центре Донецка было слышно не менее трех-четырех ударов.Как сообщили ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по центру Донецка ВСУ выпустили не менее пяти снарядов из РСЗО.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
донецкая народная республика
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
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Последствия обстрела густонаселенного района Донецка
Последствия обстрела густонаселенного района Донецка
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происшествия, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецкая Народная Республика
При обстреле центра Донецка пострадали пять мирных жителей

При обстреле центра Донецка ВСУ пострадали пять мирных жителей

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 5 мирных жителей пострадали во вторник при обстреле украинским войсками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел пришелся по густонаселённому району, где находится транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы.
Всего в центре Донецка было слышно не менее трех-четырех ударов.
Как сообщили ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по центру Донецка ВСУ выпустили не менее пяти снарядов из РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкВооруженные силы УкраиныСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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