https://ria.ru/20231107/obstrel-1907965892.html
При обстреле центра Донецка пострадали пять мирных жителей
При обстреле центра Донецка пострадали пять мирных жителей - РИА Новости, 07.11.2023
При обстреле центра Донецка пострадали пять мирных жителей
По меньшей мере 5 мирных жителей пострадали во вторник при обстреле украинским войсками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:17
2023-11-07T17:17
2023-11-07T18:05
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
вооруженные силы украины
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 5 мирных жителей пострадали во вторник при обстреле украинским войсками центра Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Обстрел пришелся по густонаселённому району, где находится транспортная развязка, крупные торговые центры и больницы.Всего в центре Донецка было слышно не менее трех-четырех ударов.Как сообщили ранее во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), по центру Донецка ВСУ выпустили не менее пяти снарядов из РСЗО.
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донецк
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
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Последствия обстрела густонаселенного района Донецка
Последствия обстрела густонаселенного района Донецка
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РИА Новости
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происшествия, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Донецкая Народная Республика
При обстреле центра Донецка пострадали пять мирных жителей
При обстреле центра Донецка ВСУ пострадали пять мирных жителей