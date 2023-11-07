https://ria.ru/20231107/obstrel-1907957646.html
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые - РИА Новости, 07.11.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые
Украинские военные обстреляли центр Донецка, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:59
2023-11-07T16:59
2023-11-07T17:26
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские военные обстреляли центр Донецка, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. По предварительным данным, травмы получили как минимум пять мирных жителей.Сотрудники агентства также попали под обстрел, они не пострадали.Всего в центре города были слышны не менее трех-четырех ударов. Снаряды падали в оживленном месте, рядом находятся социальные учреждения.По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в течение дня по районам Донецка из реактивных систем залпового огня выпущены более 20 ракет. Информация о пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
донецк
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РИА Новости
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
2023-11-07T16:59
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PT0M29S
РИА Новости
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РИА Новости
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донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые
Украинские войска обстреляли центр Донецка, есть пострадавшие
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские военные обстреляли центр Донецка, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным, травмы получили как минимум пять мирных жителей.
Сотрудники агентства также попали под обстрел, они не пострадали.
Всего в центре города были слышны не менее трех-четырех ударов. Снаряды падали в оживленном месте, рядом находятся социальные учреждения.
По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
, в течение дня по районам Донецка
из реактивных систем залпового огня выпущены более 20 ракет. Информация о пострадавших уточняется.
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