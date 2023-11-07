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ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 07.11.2023 (обновлено: 17:26 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/obstrel-1907957646.html
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые - РИА Новости, 07.11.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые
Украинские военные обстреляли центр Донецка, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T16:59
2023-11-07T17:26
специальная военная операция на украине
донецк
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские военные обстреляли центр Донецка, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. По предварительным данным, травмы получили как минимум пять мирных жителей.Сотрудники агентства также попали под обстрел, они не пострадали.Всего в центре города были слышны не менее трех-четырех ударов. Снаряды падали в оживленном месте, рядом находятся социальные учреждения.По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в течение дня по районам Донецка из реактивных систем залпового огня выпущены более 20 ракет. Информация о пострадавших уточняется.
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донецк
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7 495 645-6601
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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке
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донецк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые

Украинские войска обстреляли центр Донецка, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские военные обстреляли центр Донецка, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости.
По предварительным данным, травмы получили как минимум пять мирных жителей.
Сотрудники агентства также попали под обстрел, они не пострадали.
Всего в центре города были слышны не менее трех-четырех ударов. Снаряды падали в оживленном месте, рядом находятся социальные учреждения.
По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в течение дня по районам Донецка из реактивных систем залпового огня выпущены более 20 ракет. Информация о пострадавших уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкВооруженные силы Украины
 
 
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