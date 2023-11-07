https://ria.ru/20231107/obstrel-1907957646.html

ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые

ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые - РИА Новости, 07.11.2023

ВСУ обстреляли центр Донецка, есть раненые

Украинские военные обстреляли центр Донецка, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:59

2023-11-07T16:59

2023-11-07T17:26

специальная военная операция на украине

донецк

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украинские военные обстреляли центр Донецка, есть раненые, передает корреспондент РИА Новости. По предварительным данным, травмы получили как минимум пять мирных жителей.Сотрудники агентства также попали под обстрел, они не пострадали.Всего в центре города были слышны не менее трех-четырех ударов. Снаряды падали в оживленном месте, рядом находятся социальные учреждения.По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в течение дня по районам Донецка из реактивных систем залпового огня выпущены более 20 ракет. Информация о пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

донецк

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Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке Корреспонденты РИА Новости под обстрелом в Донецке 2023-11-07T16:59 true PT0M29S

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донецк, вооруженные силы украины