https://ria.ru/20231107/obstrel-1907891817.html

Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела города украинскими войсками

Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела города украинскими войсками - РИА Новости, 07.11.2023

Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела города украинскими войсками

Неразорвавшийся ранее снаряд украинских войск сдетонировал на территории мясокомбината в Горловке в ДНР, поврежден один из гаражей предприятия, сообщил мэр... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T14:00

2023-11-07T14:00

2023-11-07T14:05

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Неразорвавшийся ранее снаряд украинских войск сдетонировал на территории мясокомбината в Горловке в ДНР, поврежден один из гаражей предприятия, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате вчерашнего (06.11.2023 г.) обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ зафиксирован разрыв вражеского снаряда на территории мясокомбината. Поврежден один из гаражей предприятия", - написал Приходько.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия