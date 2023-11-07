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Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела города украинскими войсками - РИА Новости, 07.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 07.11.2023 (обновлено: 14:05 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/obstrel-1907891817.html
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела города украинскими войсками
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела города украинскими войсками - РИА Новости, 07.11.2023
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела города украинскими войсками
Неразорвавшийся ранее снаряд украинских войск сдетонировал на территории мясокомбината в Горловке в ДНР, поврежден один из гаражей предприятия, сообщил мэр... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:00
2023-11-07T14:05
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Неразорвавшийся ранее снаряд украинских войск сдетонировал на территории мясокомбината в Горловке в ДНР, поврежден один из гаражей предприятия, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале."В результате вчерашнего (06.11.2023 г.) обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ зафиксирован разрыв вражеского снаряда на территории мясокомбината. Поврежден один из гаражей предприятия", - написал Приходько.Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231105/zelenskiy-1907624148.html
горловка
донецкая народная республика
донецк
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, Происшествия
Мэр Горловки рассказал о последствиях обстрела города украинскими войсками

Приходько: на мясокомбинате в Горловке сдетонировал неразорвавшийся снаряд ВСУ

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Горловки
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ДОНЕЦК, 7 ноя - РИА Новости. Неразорвавшийся ранее снаряд украинских войск сдетонировал на территории мясокомбината в Горловке в ДНР, поврежден один из гаражей предприятия, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.
"В результате вчерашнего (06.11.2023 г.) обстрела Никитовского района Горловки со стороны ВФУ зафиксирован разрыв вражеского снаряда на территории мясокомбината. Поврежден один из гаражей предприятия", - написал Приходько.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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