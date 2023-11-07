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В США предупредили о последствиях зависимости от ядерного топлива из России - РИА Новости, 07.11.2023
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09:33 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/nuclear-1907821583.html
В США предупредили о последствиях зависимости от ядерного топлива из России
В США предупредили о последствиях зависимости от ядерного топлива из России - РИА Новости, 07.11.2023
В США предупредили о последствиях зависимости от ядерного топлива из России
Зависимость США от российского ядерного топлива вызывает серьезную озабоченность и представляет критическую угрозу национальной безопасности страны, заявила... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:33
2023-11-07T09:33
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Зависимость США от российского ядерного топлива вызывает серьезную озабоченность и представляет критическую угрозу национальной безопасности страны, заявила глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф в интервью газете Financial Times. "Очень важно избавиться от нашей зависимости (в вопросе ядерной энергетики), особенно от России ... Без действий Россия продолжит удерживать этот рынок ... это действительно важно для национальной безопасности, климата и нашей энергетической независимости", - заявила Хафф. По словам Хафф, которая является помощником министра энергетики США, "серьезную озабоченность" вызывает тот факт, то около 20% топлива, используемого реакторами США, идет по контрактам с российскими поставщиками. Она признала, что Россия контролирует почти 50% мировых мощностей по обогащению в области атомной энергетики и на протяжении многих лет успешно работала над подрывом американской цепочки ядерных поставок, "выбрасывая дешевую продукцию из обогащенного урана на мировые рынки". По словам помощника министра энергетики США, администрация американского президента Джо Байдена запросила у конгресса 2,16 миллиарда долларов на поддержание стратегии по стимулированию американских компаний к увеличению мощностей по обогащению и конверсии урана. По мнению Хафф, этот план сделает министерство энергетики США долгосрочным покупателем последней инстанции для компаний, чтобы обеспечить адекватные поставки топлива для расширяющегося будущего парка ядерных реакторов. При этом она добавила, что успех этих государственных инвестиций будет зависеть от введения долгосрочных ограничений на российскую ядерную продукцию и услуги. "В прошлом мы видели, что сброс дешевой российской продукции из обогащенного урана исторически действительно нанес ущерб нашему топливному циклу и привел нас туда, где мы находимся сегодня", - приводит издание слова Хафф. Помимо этого она добавила, что США нужно в течение следующих двух-трех лет подписать от пяти до десяти контрактов на строительство новых реакторов, чтобы достичь своих климатических целей к 2050 году.
https://ria.ru/20231031/uran-1906260141.html
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сша, россия, новости - ядерные технологии, в мире
США, Россия, Новости - Ядерные технологии, В мире
В США предупредили о последствиях зависимости от ядерного топлива из России

FT: зависимость от ядерного топлива из РФ угрожает нацбезопасности США

© AP Photo / Dmitry LovetskyКонтейнеры с ураном в Санкт-Петербурге перед отправкой в США
Контейнеры с ураном в Санкт-Петербурге перед отправкой в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Контейнеры с ураном в Санкт-Петербурге перед отправкой в США . Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Зависимость США от российского ядерного топлива вызывает серьезную озабоченность и представляет критическую угрозу национальной безопасности страны, заявила глава американского управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф в интервью газете Financial Times.
"Очень важно избавиться от нашей зависимости (в вопросе ядерной энергетики), особенно от России ... Без действий Россия продолжит удерживать этот рынок ... это действительно важно для национальной безопасности, климата и нашей энергетической независимости", - заявила Хафф.
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По словам Хафф, которая является помощником министра энергетики США, "серьезную озабоченность" вызывает тот факт, то около 20% топлива, используемого реакторами США, идет по контрактам с российскими поставщиками.
Она признала, что Россия контролирует почти 50% мировых мощностей по обогащению в области атомной энергетики и на протяжении многих лет успешно работала над подрывом американской цепочки ядерных поставок, "выбрасывая дешевую продукцию из обогащенного урана на мировые рынки".
По словам помощника министра энергетики США, администрация американского президента Джо Байдена запросила у конгресса 2,16 миллиарда долларов на поддержание стратегии по стимулированию американских компаний к увеличению мощностей по обогащению и конверсии урана. По мнению Хафф, этот план сделает министерство энергетики США долгосрочным покупателем последней инстанции для компаний, чтобы обеспечить адекватные поставки топлива для расширяющегося будущего парка ядерных реакторов. При этом она добавила, что успех этих государственных инвестиций будет зависеть от введения долгосрочных ограничений на российскую ядерную продукцию и услуги.
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"В прошлом мы видели, что сброс дешевой российской продукции из обогащенного урана исторически действительно нанес ущерб нашему топливному циклу и привел нас туда, где мы находимся сегодня", - приводит издание слова Хафф.
Помимо этого она добавила, что США нужно в течение следующих двух-трех лет подписать от пяти до десяти контрактов на строительство новых реакторов, чтобы достичь своих климатических целей к 2050 году.
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