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В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру - РИА Новости, 07.11.2023
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Наука
 
03:00 07.11.2023 (обновлено: 05:57 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/nauka-1907004845.html
В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру
В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру - РИА Новости, 07.11.2023
В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру
Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру — мискантус, сообщили в пресс-службе организации. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T03:00
2023-11-07T05:57
наука
россия
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
московская область (подмосковье)
калининградская область
российская академия наук
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру — мискантус, сообщили в пресс-службе организации.По словам исследователей, сейчас в нашей стране формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. Запущен и работает опытный завод в Московской области, определена площадка в Новосибирской области, достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области.Согласно данным Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы, для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из древесины — технологически гораздо сложнее и, соответственно, дороже.Мискантус — это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.В 2012 году Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вывел, запатентовал и зарегистрировал первый в России культурный сорт мискантуса "сорановский". Он способен комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ, сообщили в ИЦиГ.В 2020 году при участии индустриального партнера в Московской области засеяли пробную плантацию и запустили опытную производственную линию по выработке целлюлозы.Как рассказали в ИЦиГ СО РАН, индустриальный партнер института запустил производство биоразлагаемой посуды из целлюлозы, получаемой при переработке мискантуса. Исследователи отрабатывают технологии производства биоразлагемых упаковочных материалов, целлюлозного волокна для текстильной промышленности, а также переработки целлюлозного волокна в углеродное, которое широко востребовано в современных композитных материалах.&quot;Институт цитологии и генетики продолжает развивать технологии выращивания этой культуры. По мере того, как к ней растет интерес в разных регионах России, перед нами встает задача создания на базе мискантуса сорта &quot;сорановский&quot; большой линейки сортов, адаптированных под разные климатические условия и разные цели дальнейшей переработки&quot;, — рассказал заместитель директора ИЦиГ СО РАН по инновационной деятельности Петр Куценогий.Таким образом, по словам специалистов института, можно говорить о внедрении в сельское хозяйство России новой культуры — мискантуса сорта "сорановский" и формировании сети предприятий по производству из него целлюлозы.Планируется, что эти заводы смогут производить по десять тысяч тонн продукции в год. При этом каждое предприятие сфокусируется на своем виде продукта переработки целлюлозы из мискантуса. Завод в Московской области сейчас сохраняет характер опытного производства, где отработают технологии для других площадок, но в дальнейшем там также создадут крупное производство, первое из планируемой серии, сообщили в ИЦиГ СО РАН.
https://ria.ru/20231017/nauka-1903067830.html
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россия, наука, университетская наука, навигатор абитуриента, московская область (подмосковье), калининградская область, российская академия наук, институт цитологии и генетики (ициг со ран)
Наука, Россия, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Московская область (Подмосковье), Калининградская область, Российская академия наук, Институт цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН)
В России внедряют новую сельскохозяйственную культуру

Россия внедряет мискантус в сельское хозяйство

© ИЦиГ СО РАНМискантус
Мискантус
© ИЦиГ СО РАН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ученые ИЦиГ СО РАН внедряют в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру — мискантус, сообщили в пресс-службе организации.
По словам исследователей, сейчас в нашей стране формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. Запущен и работает опытный завод в Московской области, определена площадка в Новосибирской области, достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области.
Согласно данным Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы, для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из древесины — технологически гораздо сложнее и, соответственно, дороже.
Мискантус — это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.
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В 2012 году Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН вывел, запатентовал и зарегистрировал первый в России культурный сорт мискантуса "сорановский". Он способен комфортно чувствовать себя в российском климате и ежегодно давать урожай сухой растительной массы с богатым содержанием ценных для промышленности веществ, сообщили в ИЦиГ.
В 2020 году при участии индустриального партнера в Московской области засеяли пробную плантацию и запустили опытную производственную линию по выработке целлюлозы.
Как рассказали в ИЦиГ СО РАН, индустриальный партнер института запустил производство биоразлагаемой посуды из целлюлозы, получаемой при переработке мискантуса. Исследователи отрабатывают технологии производства биоразлагемых упаковочных материалов, целлюлозного волокна для текстильной промышленности, а также переработки целлюлозного волокна в углеродное, которое широко востребовано в современных композитных материалах.
© ИЦиГ СО РАНПоле мискантусов
Поле мискантусов
Поле мискантусов
© ИЦиГ СО РАН
1 из 2
© ИЦиГ СО РАНБисульфитная целлюлоза из мискантуса
Бисульфитная целлюлоза из мискантуса
Бисульфитная целлюлоза из мискантуса
© ИЦиГ СО РАН
2 из 2
Поле мискантусов
© ИЦиГ СО РАН
1 из 2
Бисульфитная целлюлоза из мискантуса
© ИЦиГ СО РАН
2 из 2
«

"Институт цитологии и генетики продолжает развивать технологии выращивания этой культуры. По мере того, как к ней растет интерес в разных регионах России, перед нами встает задача создания на базе мискантуса сорта "сорановский" большой линейки сортов, адаптированных под разные климатические условия и разные цели дальнейшей переработки", — рассказал заместитель директора ИЦиГ СО РАН по инновационной деятельности Петр Куценогий.

Таким образом, по словам специалистов института, можно говорить о внедрении в сельское хозяйство России новой культуры — мискантуса сорта "сорановский" и формировании сети предприятий по производству из него целлюлозы.
Планируется, что эти заводы смогут производить по десять тысяч тонн продукции в год. При этом каждое предприятие сфокусируется на своем виде продукта переработки целлюлозы из мискантуса. Завод в Московской области сейчас сохраняет характер опытного производства, где отработают технологии для других площадок, но в дальнейшем там также создадут крупное производство, первое из планируемой серии, сообщили в ИЦиГ СО РАН.
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НаукаРоссияНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМосковская область (Подмосковье)Калининградская областьРоссийская академия наукИнститут цитологии и генетики (ИЦиГ СО РАН)
 
 
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