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НАТО приостановит участие в ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
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15:05 07.11.2023 (обновлено: 16:30 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/nato-1907914204.html
НАТО приостановит участие в ДОВСЕ
НАТО приостановит участие в ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
НАТО приостановит участие в ДОВСЕ
Страны — члены НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода России из соглашения, говорится в заявлении... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:05
2023-11-07T16:30
нато
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россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Страны — члены НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода России из соглашения, говорится в заявлении альянса.&quot;Несмотря на признание (союзниками. — Прим. ред.) роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства — члены НАТО соблюдают договор, а Россия — нет, была бы неустойчивой. Поэтому союзники — участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо&quot;, — указано в документе.Сегодня о приостановке участия в соглашении уже объявила Великобритания. Белый дом анонсировал, что США перестанут выполнять обязательства в рамках ДОВСЕ с 7 декабря.Как сообщил МИД Германии, Берлин продолжит соблюдать некоторые пункты, в том числе национальные ограничения в отношении систем вооружений, подпадающих под действие соглашения. Кроме того, ФРГ будет обмениваться данными с заинтересованными странами Европы.Россия в полночь на вторник завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.В МИД России подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.ДОВСЕ подписали 19 ноября 1990 года в Париже. Соглашение заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992-го. В нем принимали участие нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). При этом договор носил закрытый характер и не предполагал, что к нему присоединятся страны, которые не входили на тот момент в НАТО и ОВД.ДОВСЕ устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран этих двух блоков по пяти видам вооружений и военной техники. Речь шла о боевых танках, артиллерии, боевых бронированных машинах, ударной авиации и ударных вертолетах. Подобные уровни устанавливали не только для участников НАТО и ОВД, но и для для так называемых фланговых районов — южного и северного. Подобный пункт был необходим для того, чтобы принять во внимание озабоченности государств этих регионов, прежде всего Турции и Норвегии.В 1992 году положения ДОВСЕ дополнили — участники соглашения обязались ограничить численность личного состава обычных вооруженных сил в зоне применения договора (в эту зону входила только европейская часть бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).
https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html
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нато, турция, обсе, москва, россия, европа, германия
НАТО, Турция, ОБСЕ, Москва, Россия, Европа, Германия
НАТО приостановит участие в ДОВСЕ

НАТО приостанавливает участие в ДОВСЕ после выхода России из договора

© AP Photo / Czarek SokolowskiВоеннослужащие с флагами США, НАТО и Польши на авиабазе в Ласке
Военнослужащие с флагами США, НАТО и Польши на авиабазе в Ласке - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Военнослужащие с флагами США, НАТО и Польши на авиабазе в Ласке. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Страны — члены НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода России из соглашения, говорится в заявлении альянса.
«

"Несмотря на признание (союзниками. — Прим. ред.) роли ДОВСЕ в качестве краеугольного камня архитектуры евроатлантической безопасности, ситуация, при которой государства — члены НАТО соблюдают договор, а Россия — нет, была бы неустойчивой. Поэтому союзники — участники договора намерены приостановить действие ДОВСЕ на столько, сколько необходимо", — указано в документе.

Сегодня о приостановке участия в соглашении уже объявила Великобритания. Белый дом анонсировал, что США перестанут выполнять обязательства в рамках ДОВСЕ с 7 декабря.
Как сообщил МИД Германии, Берлин продолжит соблюдать некоторые пункты, в том числе национальные ограничения в отношении систем вооружений, подпадающих под действие соглашения. Кроме того, ФРГ будет обмениваться данными с заинтересованными странами Европы.
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Россия в полночь на вторник завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Силу утратили и еще два юридически обязывающих соглашения, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.
В МИД России подчеркнули, что сейчас Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.
ДОВСЕ подписали 19 ноября 1990 года в Париже. Соглашение заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992-го. В нем принимали участие нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). При этом договор носил закрытый характер и не предполагал, что к нему присоединятся страны, которые не входили на тот момент в НАТО и ОВД.
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ДОВСЕ устанавливал предельные групповые и индивидуальные уровни для стран этих двух блоков по пяти видам вооружений и военной техники. Речь шла о боевых танках, артиллерии, боевых бронированных машинах, ударной авиации и ударных вертолетах. Подобные уровни устанавливали не только для участников НАТО и ОВД, но и для для так называемых фланговых районов — южного и северного. Подобный пункт был необходим для того, чтобы принять во внимание озабоченности государств этих регионов, прежде всего Турции и Норвегии.
В 1992 году положения ДОВСЕ дополнили — участники соглашения обязались ограничить численность личного состава обычных вооруженных сил в зоне применения договора (в эту зону входила только европейская часть бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).
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