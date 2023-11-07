В Германии предупредили евреев об опасности в годовщину "Хрустальной ночи"
Handelsblatt: МВД Германии с опаской ждет годовщину крупного еврейского погрома
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. МВД Германии опасается, что в грядущую годовщину "Хрустальной ночи" - крупного еврейского погрома в нацистской Германии, произошедшего в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, могут произойти нападения на еврейские учреждения в связи с обострением палестино-израильского конфликта, заявил представитель ведомства изданию Handelsblatt.
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"Нельзя исключать пропалестинские мероприятия, в том числе сводящиеся к виктимблеймингу (обвинению жертвы - ред.) по отношению к теме войны против Израиля", - заявил представитель министерства. "Также могут иметь место неанонсированные демонстрационные действия вкупе с соответствующими преступлениями, такими как оскорбления, разжигание ненависти и материальный ущерб или выражение недовольства перед израильскими учреждениями и молитвенными домами", - добавил он.
По словам представителя МВД, ведомство борется всеми средствами правового государства с "отвратительным антисемитизмом и исламизмом".
"Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин", произошла в ночь на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии и стала первой массовой акцией физического насилия нацистов по отношению к евреям. Были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Нацисты назвали эти события "Хрустальной ночью" из-за того, что улицы были усыпаны битыми стеклами от витрин еврейских магазинов и окон домов. Ночь погромов считается началом Холокоста, уничтожившего около 6 миллионов человек.