https://ria.ru/20231107/mvd-1907923860.html

В ГИБДД Москвы призвали запретить езду на электросамокатах детям

В ГИБДД Москвы призвали запретить езду на электросамокатах детям - РИА Новости, 07.11.2023

В ГИБДД Москвы призвали запретить езду на электросамокатах детям

Необходимо как можно быстрее запретить езду на электросамокатах детям до 18 лет, заявил замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:29

2023-11-07T15:29

2023-11-07T15:32

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Необходимо как можно быстрее запретить езду на электросамокатах детям до 18 лет, заявил замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский. "Исключить возможность использования СИМ лицами, не достигшим совершеннолетнего возраста. Это нужно сделать как можно быстрее", - сказал он в Мосгордуме на круглом столе по теме использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). По его словам, за 10 месяцев 2023 года произошло 805 ДТП с участием СИМ, более 200 из которых - в октябре. Погибли три человека. Логиновский добавил, что за этот период произошло 271 ДТП на СИМ с участием несовершеннолетних, 213 из них - с детьми до 16 лет.

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общество, россия, москва, гибдд мвд рф, московская городская дума, электросамокат