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В Якутии открыли пятидесятый мост, построенный за последние пять лет - РИА Новости, 07.11.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
12:00 07.11.2023 (обновлено: 12:22 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/most-1907853233.html
В Якутии открыли пятидесятый мост, построенный за последние пять лет
В Якутии открыли пятидесятый мост, построенный за последние пять лет - РИА Новости, 07.11.2023
В Якутии открыли пятидесятый мост, построенный за последние пять лет
Пятидесятый по счету мост, построенный за последние 5 лет, открыли в Ленском районе Якутии, объект стоит более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:00
2023-11-07T12:22
республика саха (якутия)
айсен николаев
экономика
федеральное дорожное агентство (росавтодор)
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. Пятидесятый по счету мост, построенный за последние 5 лет, открыли в Ленском районе Якутии, объект стоит более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава республики Айсен Николаев во вторник в режиме видеомоста участвовал на церемонии открытия нового мостового перехода через реку Нюя на 114-м километре автодороги "Мухтуя" в Ленском районе республики. Отмечается, что протяженность данного моста - 183,4 метра, вместе с подходами - 1,57 километра. "Это 50-й мостовой переход, построенный в республике за последние пять лет в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным", - информирует пресс-служба. Николаев подчеркнул, что благодаря нацпроекту, в Якутии за последние годы произошел беспрецедентный скачок в строительстве дорог и мостов. По его словам, в 2023 году в республике введены в строй два крупных мостовых перехода через реки Менкюле и Томпорук на региональной автодороге "Яна". За прошедшие 5 лет в республике отремонтировано рекордные 2,5 тысячи километров автодорог федерального, республиканского и местного значения, а также 50 мостовых переходов. "Хотел бы поблагодарить федеральное правительство, федеральное министерство транспорта, Росавтодор за выделение средств. Вложено в масштабный проект более 1,2 миллиарда рублей. Он строился в крайне непростых климатических условиях, в непростой экономической ситуации. Но несмотря на это, общими усилиями, в первую очередь, усилиями мостовиков, дорожников, объект введен в срок", - приводятся слова главы региона.
https://ria.ru/20231104/ekspozitsiya-1907473167.html
https://ria.ru/20231027/bpla-1905564451.html
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айсен николаев, экономика, федеральное дорожное агентство (росавтодор), республика саха (якутия)
Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Экономика, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), Республика Саха (Якутия)
В Якутии открыли пятидесятый мост, построенный за последние пять лет

В Якутии открыли юбилейный пятидесятый мост, построенный за последние пять лет

© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства Республики СахаОткрытие нового моста в Ленском районе Якутии. 7 ноября 2023
Открытие нового моста в Ленском районе Якутии. 7 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой администрации главы и правительства Республики Саха
Открытие нового моста в Ленском районе Якутии. 7 ноября 2023
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. Пятидесятый по счету мост, построенный за последние 5 лет, открыли в Ленском районе Якутии, объект стоит более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава республики Айсен Николаев во вторник в режиме видеомоста участвовал на церемонии открытия нового мостового перехода через реку Нюя на 114-м километре автодороги "Мухтуя" в Ленском районе республики.
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Отмечается, что протяженность данного моста - 183,4 метра, вместе с подходами - 1,57 километра.
"Это 50-й мостовой переход, построенный в республике за последние пять лет в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным", - информирует пресс-служба.
Николаев подчеркнул, что благодаря нацпроекту, в Якутии за последние годы произошел беспрецедентный скачок в строительстве дорог и мостов. По его словам, в 2023 году в республике введены в строй два крупных мостовых перехода через реки Менкюле и Томпорук на региональной автодороге "Яна". За прошедшие 5 лет в республике отремонтировано рекордные 2,5 тысячи километров автодорог федерального, республиканского и местного значения, а также 50 мостовых переходов.
"Хотел бы поблагодарить федеральное правительство, федеральное министерство транспорта, Росавтодор за выделение средств. Вложено в масштабный проект более 1,2 миллиарда рублей. Он строился в крайне непростых климатических условиях, в непростой экономической ситуации. Но несмотря на это, общими усилиями, в первую очередь, усилиями мостовиков, дорожников, объект введен в срок", - приводятся слова главы региона.
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Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевЭкономикаФедеральное дорожное агентство (Росавтодор)Республика Саха (Якутия)
 
 
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