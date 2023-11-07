https://ria.ru/20231107/most-1907853233.html

В Якутии открыли пятидесятый мост, построенный за последние пять лет

В Якутии открыли пятидесятый мост, построенный за последние пять лет - РИА Новости, 07.11.2023

В Якутии открыли пятидесятый мост, построенный за последние пять лет

Пятидесятый по счету мост, построенный за последние 5 лет, открыли в Ленском районе Якутии, объект стоит более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:00

2023-11-07T12:00

2023-11-07T12:22

республика саха (якутия)

айсен николаев

экономика

федеральное дорожное агентство (росавтодор)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. Пятидесятый по счету мост, построенный за последние 5 лет, открыли в Ленском районе Якутии, объект стоит более 1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Глава республики Айсен Николаев во вторник в режиме видеомоста участвовал на церемонии открытия нового мостового перехода через реку Нюя на 114-м километре автодороги "Мухтуя" в Ленском районе республики. Отмечается, что протяженность данного моста - 183,4 метра, вместе с подходами - 1,57 километра. "Это 50-й мостовой переход, построенный в республике за последние пять лет в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги", инициированного президентом страны Владимиром Путиным", - информирует пресс-служба. Николаев подчеркнул, что благодаря нацпроекту, в Якутии за последние годы произошел беспрецедентный скачок в строительстве дорог и мостов. По его словам, в 2023 году в республике введены в строй два крупных мостовых перехода через реки Менкюле и Томпорук на региональной автодороге "Яна". За прошедшие 5 лет в республике отремонтировано рекордные 2,5 тысячи километров автодорог федерального, республиканского и местного значения, а также 50 мостовых переходов. "Хотел бы поблагодарить федеральное правительство, федеральное министерство транспорта, Росавтодор за выделение средств. Вложено в масштабный проект более 1,2 миллиарда рублей. Он строился в крайне непростых климатических условиях, в непростой экономической ситуации. Но несмотря на это, общими усилиями, в первую очередь, усилиями мостовиков, дорожников, объект введен в срок", - приводятся слова главы региона.

https://ria.ru/20231104/ekspozitsiya-1907473167.html

https://ria.ru/20231027/bpla-1905564451.html

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айсен николаев, экономика, федеральное дорожное агентство (росавтодор), республика саха (якутия)