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Столичные причалы подготовили к зиме - РИА Новости, 07.11.2023
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15:43 07.11.2023 (обновлено: 16:24 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/moskva-1907927768.html
Столичные причалы подготовили к зиме
Столичные причалы подготовили к зиме - РИА Новости, 07.11.2023
Столичные причалы подготовили к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зимнему периоду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:43
2023-11-07T16:24
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зимнему периоду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Все 44 пассажирских причала Москвы-реки полностью подготовлены к зиме, в частности, проведена тщательная очистка и промывка их лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений. В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости - ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 11 городских причалов и углублению акваторий шести. Это позволило в полном объеме обеспечить безопасность подхода и швартовки судов. "Перед началом очистки водолазы провели тщательное обследование дна, на некоторых причалах дополнительно выполнили работы по извлечению донного грунта. Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", - отметил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки круподмоскпным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Москва Сегодня: мегаполис для жизни

Столичные причалы подготовили к зиме

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зимнему периоду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"Все 44 пассажирских причала Москвы-реки полностью подготовлены к зиме, в частности, проведена тщательная очистка и промывка их лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений. В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости - ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации", - рассказал Бирюков.
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Вчера, 10:10
Заместитель мэра подчеркнул, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 11 городских причалов и углублению акваторий шести. Это позволило в полном объеме обеспечить безопасность подхода и швартовки судов.
"Перед началом очистки водолазы провели тщательное обследование дна, на некоторых причалах дополнительно выполнили работы по извлечению донного грунта. Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", - отметил заммэра.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки круподмоскпным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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