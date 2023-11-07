https://ria.ru/20231107/moskva-1907927768.html

Столичные причалы подготовили к зиме

Столичные причалы подготовили к зиме - РИА Новости, 07.11.2023

Столичные причалы подготовили к зиме

Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зимнему периоду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:43

2023-11-07T15:43

2023-11-07T16:24

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по подготовке столичных причалов к зимнему периоду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. "Все 44 пассажирских причала Москвы-реки полностью подготовлены к зиме, в частности, проведена тщательная очистка и промывка их лестничных сходов, гранитных покрытий и ограждений. В межнавигационный период будет проводиться уборка снега, при необходимости - ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что минувшим летом специалисты провели гидротехнические работы по очистке 11 городских причалов и углублению акваторий шести. Это позволило в полном объеме обеспечить безопасность подхода и швартовки судов. "Перед началом очистки водолазы провели тщательное обследование дна, на некоторых причалах дополнительно выполнили работы по извлечению донного грунта. Работы велись с баржи, оборудованной краном для извлечения крупного бытового мусора. В более сложных мероприятиях по углублению дна было задействовано судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений на борт", - отметил заммэра. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что необходимость таких работ вызвана загрязнением дна реки круподмоскпным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению теплоходов и негативно повлиять на безопасность пассажирских перевозок.

https://ria.ru/20231107/fiztekh-1907828400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы