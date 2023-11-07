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В АТЦ СНГ раскрыли маршрут боевиков из Сирии и Ирака в Европу - РИА Новости, 07.11.2023
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09:34 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/migranty-1907821901.html
В АТЦ СНГ раскрыли маршрут боевиков из Сирии и Ирака в Европу
В АТЦ СНГ раскрыли маршрут боевиков из Сирии и Ирака в Европу - РИА Новости, 07.11.2023
В АТЦ СНГ раскрыли маршрут боевиков из Сирии и Ирака в Европу
Иностранные боевики, получившие опыт в Сирии и Ираке, под видом нелегальных мигрантов прибывают в страны Европы, заявил руководитель антитеррористического... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:34
2023-11-07T09:34
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ирак
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евгений сысоев
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ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Иностранные боевики, получившие опыт в Сирии и Ираке, под видом нелегальных мигрантов прибывают в страны Европы, заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев. "Особую озабоченность представляют иностранные террористы-боевики, получившие боевой опыт в Сирии, Ираке и перемещаемые в потоках нелегальной миграции на Европейский континент, в том числе для их использования в геополитических интересах ряда государств", - сказал он на научно-практической конференции региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего" в Ташкенте. По его оценке, это породит серьезные последствия для Европы, учитывая попадание радикалов на подготовленную почву возрождаемых и культивируемых в отдельных странах неонацистских и крайних националистических идей.
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в мире, сирия, ирак, европа, евгений сысоев, снг, шос
В мире, Сирия, Ирак, Европа, Евгений Сысоев, СНГ, ШОС
В АТЦ СНГ раскрыли маршрут боевиков из Сирии и Ирака в Европу

АТЦ СНГ: боевики из Сирии и Ирака прибывают в Европу под видом мигрантов

© РИА Новости / Григорис Сиамидис | Перейти в медиабанкМигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции
Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
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Мигранты в лагере беженцев на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Иностранные боевики, получившие опыт в Сирии и Ираке, под видом нелегальных мигрантов прибывают в страны Европы, заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев.
«
"Особую озабоченность представляют иностранные террористы-боевики, получившие боевой опыт в Сирии, Ираке и перемещаемые в потоках нелегальной миграции на Европейский континент, в том числе для их использования в геополитических интересах ряда государств", - сказал он на научно-практической конференции региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего" в Ташкенте.
По его оценке, это породит серьезные последствия для Европы, учитывая попадание радикалов на подготовленную почву возрождаемых и культивируемых в отдельных странах неонацистских и крайних националистических идей.
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В миреСирияИракЕвропаЕвгений СысоевСНГШОС
 
 
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