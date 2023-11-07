https://ria.ru/20231107/migranty-1907821901.html

В АТЦ СНГ раскрыли маршрут боевиков из Сирии и Ирака в Европу

В АТЦ СНГ раскрыли маршрут боевиков из Сирии и Ирака в Европу - РИА Новости, 07.11.2023

В АТЦ СНГ раскрыли маршрут боевиков из Сирии и Ирака в Европу

Иностранные боевики, получившие опыт в Сирии и Ираке, под видом нелегальных мигрантов прибывают в страны Европы, заявил руководитель антитеррористического... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:34

2023-11-07T09:34

2023-11-07T09:34

в мире

сирия

ирак

европа

евгений сысоев

снг

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567762777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_692d93d9a9d58bf9454e774647f06348.jpg

ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Иностранные боевики, получившие опыт в Сирии и Ираке, под видом нелегальных мигрантов прибывают в страны Европы, заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев. "Особую озабоченность представляют иностранные террористы-боевики, получившие боевой опыт в Сирии, Ираке и перемещаемые в потоках нелегальной миграции на Европейский континент, в том числе для их использования в геополитических интересах ряда государств", - сказал он на научно-практической конференции региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего" в Ташкенте. По его оценке, это породит серьезные последствия для Европы, учитывая попадание радикалов на подготовленную почву возрождаемых и культивируемых в отдельных странах неонацистских и крайних националистических идей.

https://ria.ru/20231105/polsha-1907575524.html

сирия

ирак

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, ирак, европа, евгений сысоев, снг, шос