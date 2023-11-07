https://ria.ru/20231107/medinskiy-1907871469.html

Мединский назвал новые регионы самыми старыми русскими землями

Мединский назвал новые регионы самыми старыми русскими землями - РИА Новости, 07.11.2023

Мединский назвал новые регионы самыми старыми русскими землями

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что новые российские субъекты являются самыми старыми... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:55

2023-11-07T12:55

2023-11-07T12:55

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир мединский

сергей аксенов (политик)

владимир путин

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ПОСЕЛОК КОРЕИЗ (Крым), 7 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что новые российские субъекты являются самыми старыми русскими землями. "Мы почему-то называем новыми территориями. Какие новые? Это самые старые русские земли, которые могут быть. Давайте мы еще Москву назовем новой территорией" - сказал Мединский журналистам. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов предложил называть новые регионы "историческими" территориями. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20231104/regiony-1907462044.html

https://ria.ru/20220930/vstuplenie-1820681089.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир мединский, сергей аксенов (политик), владимир путин