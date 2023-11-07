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Мединский назвал новые регионы самыми старыми русскими землями - РИА Новости, 07.11.2023
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12:55 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/medinskiy-1907871469.html
Мединский назвал новые регионы самыми старыми русскими землями
Мединский назвал новые регионы самыми старыми русскими землями - РИА Новости, 07.11.2023
Мединский назвал новые регионы самыми старыми русскими землями
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что новые российские субъекты являются самыми старыми... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:55
2023-11-07T12:55
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир мединский
сергей аксенов (политик)
владимир путин
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ПОСЕЛОК КОРЕИЗ (Крым), 7 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что новые российские субъекты являются самыми старыми русскими землями. "Мы почему-то называем новыми территориями. Какие новые? Это самые старые русские земли, которые могут быть. Давайте мы еще Москву назовем новой территорией" - сказал Мединский журналистам. В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов предложил называть новые регионы "историческими" территориями. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20231104/regiony-1907462044.html
https://ria.ru/20220930/vstuplenie-1820681089.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир мединский, сергей аксенов (политик), владимир путин
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Мединский, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин
Мединский назвал новые регионы самыми старыми русскими землями

Мединский назвал новые регионы России самыми старыми русскими землями

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПомощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский
Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Помощник Президента Российской Федерации Владимир Мединский. Архивное фото
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ПОСЕЛОК КОРЕИЗ (Крым), 7 ноя - РИА Новости. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что новые российские субъекты являются самыми старыми русскими землями.
"Мы почему-то называем новыми территориями. Какие новые? Это самые старые русские земли, которые могут быть. Давайте мы еще Москву назовем новой территорией" - сказал Мединский журналистам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
Песков рассказал об интеграции новых регионов
4 ноября, 16:46
В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов предложил называть новые регионы "историческими" территориями.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Празднование вхождения Луганской народной республики в состав России в Луганске - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
"За нами правда": в состав России приняли новые территории
30 сентября 2022, 18:05
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир МединскийСергей Аксенов (политик)Владимир Путин
 
 
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