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Матушкин: депутаты Тамбовской Думы сделали маскировочные сети для СВО - РИА Новости, 07.11.2023
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Тамбовская область
 
17:43 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/matushkin-1907976738.html
Матушкин: депутаты Тамбовской Думы сделали маскировочные сети для СВО
Матушкин: депутаты Тамбовской Думы сделали маскировочные сети для СВО - РИА Новости, 07.11.2023
Матушкин: депутаты Тамбовской Думы сделали маскировочные сети для СВО
В День народного единства депутаты и работники аппарата Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным присоединились к акции по... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:43
2023-11-07T17:43
тамбовская область
максим егоров
игорь матушкин
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В День народного единства депутаты и работники аппарата Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным присоединились к акции по плетению маскировочных сетей для нужд специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба парламента. Старт акции дал глава региона Максим Егоров. Помочь российским воинам пришли сотрудники регионального правительства, аппарата областной Думы, федеральных органов власти, представители общественных организаций, студенты, волонтеры. Всем присутствующим волонтеры объяснили технику плетения сетей. Работа кипела в течение нескольких часов, говорится в сообщении. Матушкин поблагодарил своих коллег за поддержку акции. "Отрадно, что такое большое количество людей захотели поддержать наших ребят, которые сейчас отстаивают независимость России в специальной военной операции. Плетение сетей - дело не сложное, нужно лишь приноровиться. Хочу поблагодарить всех своих коллег за то, что не остались в стороне от этого святого дела", - цитирует пресс-служба слова главы парламентариев. По словам Матушкина, День народного единства - это праздник, объединяющий всех россиян, символизирующий мощь и силу нашего государства, его многовековые традиции и страницы героической истории. "Каждый из нас хочет видеть свою страну сплоченной и крепкой. Единение народа способствует преумножению ее культурно-исторических богатств, сохранению духовно-нравственных ценностей, укреплению ее позиций на международном поле. Своим созидательным трудом каждый из нас стремится принести пользу Отечеству, внести вклад в его процветание и развитие. Сегодня этот праздник приобретает особое звучание, ведь наша страна снова борется с проявлениями нацизма, и единство мнений и позиций в этом вопросе имеет первостепенное значение для нашей Победы", - отметил Матушкин. Все изготовленные в рамках акции сети будут отправлены российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО, добавили в пресс-службе.
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максим егоров, игорь матушкин
Тамбовская область, Максим Егоров, Игорь Матушкин

Матушкин: депутаты Тамбовской Думы сделали маскировочные сети для СВО

© Фото пресс-службы Тамбовской областной ДумыМаскировочная сеть для СВО
Маскировочная сеть для СВО
© Фото пресс-службы Тамбовской областной Думы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В День народного единства депутаты и работники аппарата Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным присоединились к акции по плетению маскировочных сетей для нужд специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба парламента.
Старт акции дал глава региона Максим Егоров. Помочь российским воинам пришли сотрудники регионального правительства, аппарата областной Думы, федеральных органов власти, представители общественных организаций, студенты, волонтеры. Всем присутствующим волонтеры объяснили технику плетения сетей. Работа кипела в течение нескольких часов, говорится в сообщении.
© Фото пресс-службы Тамбовской областной ДумыДепутаты Тамбовской Думы сделали маскировочные сети для СВО
Депутаты Тамбовской Думы сделали маскировочные сети для СВО
© Фото пресс-службы Тамбовской областной Думы
Депутаты Тамбовской Думы сделали маскировочные сети для СВО
Матушкин поблагодарил своих коллег за поддержку акции. "Отрадно, что такое большое количество людей захотели поддержать наших ребят, которые сейчас отстаивают независимость России в специальной военной операции. Плетение сетей - дело не сложное, нужно лишь приноровиться. Хочу поблагодарить всех своих коллег за то, что не остались в стороне от этого святого дела", - цитирует пресс-служба слова главы парламентариев.
По словам Матушкина, День народного единства - это праздник, объединяющий всех россиян, символизирующий мощь и силу нашего государства, его многовековые традиции и страницы героической истории.
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"Каждый из нас хочет видеть свою страну сплоченной и крепкой. Единение народа способствует преумножению ее культурно-исторических богатств, сохранению духовно-нравственных ценностей, укреплению ее позиций на международном поле. Своим созидательным трудом каждый из нас стремится принести пользу Отечеству, внести вклад в его процветание и развитие. Сегодня этот праздник приобретает особое звучание, ведь наша страна снова борется с проявлениями нацизма, и единство мнений и позиций в этом вопросе имеет первостепенное значение для нашей Победы", - отметил Матушкин.
Все изготовленные в рамках акции сети будут отправлены российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО, добавили в пресс-службе.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровИгорь Матушкин
 
 
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