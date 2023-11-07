https://ria.ru/20231107/matushkin-1907976738.html

Матушкин: депутаты Тамбовской Думы сделали маскировочные сети для СВО

Матушкин: депутаты Тамбовской Думы сделали маскировочные сети для СВО - РИА Новости, 07.11.2023

Матушкин: депутаты Тамбовской Думы сделали маскировочные сети для СВО

В День народного единства депутаты и работники аппарата Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным присоединились к акции по... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:43

2023-11-07T17:43

2023-11-07T17:43

тамбовская область

максим егоров

игорь матушкин

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. В День народного единства депутаты и работники аппарата Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным присоединились к акции по плетению маскировочных сетей для нужд специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба парламента. Старт акции дал глава региона Максим Егоров. Помочь российским воинам пришли сотрудники регионального правительства, аппарата областной Думы, федеральных органов власти, представители общественных организаций, студенты, волонтеры. Всем присутствующим волонтеры объяснили технику плетения сетей. Работа кипела в течение нескольких часов, говорится в сообщении. Матушкин поблагодарил своих коллег за поддержку акции. "Отрадно, что такое большое количество людей захотели поддержать наших ребят, которые сейчас отстаивают независимость России в специальной военной операции. Плетение сетей - дело не сложное, нужно лишь приноровиться. Хочу поблагодарить всех своих коллег за то, что не остались в стороне от этого святого дела", - цитирует пресс-служба слова главы парламентариев. По словам Матушкина, День народного единства - это праздник, объединяющий всех россиян, символизирующий мощь и силу нашего государства, его многовековые традиции и страницы героической истории. "Каждый из нас хочет видеть свою страну сплоченной и крепкой. Единение народа способствует преумножению ее культурно-исторических богатств, сохранению духовно-нравственных ценностей, укреплению ее позиций на международном поле. Своим созидательным трудом каждый из нас стремится принести пользу Отечеству, внести вклад в его процветание и развитие. Сегодня этот праздник приобретает особое звучание, ведь наша страна снова борется с проявлениями нацизма, и единство мнений и позиций в этом вопросе имеет первостепенное значение для нашей Победы", - отметил Матушкин. Все изготовленные в рамках акции сети будут отправлены российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231101/matushkin-1906772210.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, игорь матушкин