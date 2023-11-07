https://ria.ru/20231107/lnr-1907939604.html

В ЛНР за месяц погиб один мирный житель

В ЛНР за месяц погиб один мирный житель - РИА Новости, 07.11.2023

В ЛНР за месяц погиб один мирный житель

Украинские войска за месяц 15 раз подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате один мирный житель погиб, еще 13 пострадали,... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T16:04

2023-11-07T16:04

2023-11-07T17:03

луганская народная республика

виктория сердюкова

вооруженные силы украины

лисичанск

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 7 ноя - РИА Новости. Украинские войска за месяц 15 раз подвергли обстрелам территорию Луганской Народной Республики, в результате один мирный житель погиб, еще 13 пострадали, сообщила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова в Telegram-канале. Сердюкова приводит инфографику, согласно которой в ЛНР с 1 по 31 октября погиб один мирный житель, пострадали еще 13 человек. За месяц ВСУ 15 раз обстреляли ЛНР, огонь велся по восьми населенным пунктам. В результате разрушено или повреждено 72 объекта гражданской инфраструктуры. Кроме того, омбудсмен напомнила, что 5 и 20 октября в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения мужчина 1953 года рождения в Лисичанске и ребенок 2021 года рождения в населенном пункте Синецкий. Сердюкова подчеркнула, что фактические цифры жертв, пострадавших и повреждений могут быть значительно выше, так как информация из мест, регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ, поступает после фиксации на месте. В связи с этим она добавила, что в сентябре украинские войска подвергли республику обстрелу, о котором ранее не сообщалось, ранения получила девочка 2008 года рождения. "Информация о всех выявленных фактах преступных действий ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) в отношении мирных жителей ЛНР направлена в международные правозащитные организации", - подытожила Сердюкова.

https://ria.ru/20231107/medinskiy-1907871469.html

луганская народная республика

лисичанск

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луганская народная республика, виктория сердюкова, вооруженные силы украины, лисичанск