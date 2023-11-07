https://ria.ru/20231107/litva-1907824437.html

Литва введет налог на дождь из-за расходов на оборону, заявил сенатор

Литва введет налог на дождь из-за расходов на оборону, заявил сенатор - РИА Новости, 07.11.2023

Литва введет налог на дождь из-за расходов на оборону, заявил сенатор

Непосильные расходы на оборону, поддержка Украины привели к тому, что Литва вводит налог на дождь, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:51

2023-11-07T09:51

2023-11-07T09:51

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Непосильные расходы на оборону, поддержка Украины привели к тому, что Литва вводит налог на дождь, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. С января 2024 года в Литве вступит в силу одобренный Сеймом по предложению правительства закон, согласно которому некоторым лицам придется платить за дождевую воду. "Ради новых немецких танковых батальонов Литва вводит налог на дождь", - отметил политик, комментируя вчерашнее заявление министерства обороны Германии о том, что ФРГ перебрасывает в Литву 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны с целью сохранить дислоцирование войск на местах в среднесрочной перспективе. По словам политика, почти двукратный рост расходов на оборону, колоссальная поддержка Украины, которая составляет уже почти 1,5% от ВВП, а также ограничение калининградского транзита и другие антироссийские экономические меры литовского правительства привели к тому, что планируемый дефицит бюджета Литвы в следующем году составит 2,9% от ВВП. "Литовские власти уже не знают где искать дополнительные ресурсы и вынуждены даже вводить налог на дождь, чтобы покрыть растущие расходы. При этом в стране бастуют учителя. Но вместо того, чтобы за счёт нового налога удовлетворить требования учителей литовские власти видимо будут содержать новые немецкие танковые батальоны", - отметил Шендерюк-Жидков. В июне министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что Литва выделила Украине помощь примерно на 1 миллиард евро, что составило 1,42% ВВП балтийской республики на 2022 год. "К сожалению, сегодняшняя Литва яркий пример того, как в угоду ненависти к России власти жертвуют благополучием своих граждан", - заключил сенатор. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Литва с июня прошлого года запретила провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. В Калининградской области, не имеющей границ с другими субъектами РФ, после решения ограничить провоз товаров через Литву по железной дороге и автотранспортом, возникли проблемы с сухопутным транзитом. Грузы в область из других регионов России было решено доставлять по альтернативному маршруту через Балтийское море на судах и паромах. Всего в конце 2022 года для этих целей было задействовано 19 судов. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20231024/amraam-1905018424.html

https://ria.ru/20231106/ukraina-1907709474.html

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россия, литва, украина, александр шендерюк-жидков, сергей лавров, нато, общество, политика