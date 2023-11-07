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Заявки на госэкспертизу проекта освоения лесов в МО можно подать онлайн
Заявки на госэкспертизу проекта освоения лесов в МО можно подать онлайн - РИА Новости, 07.11.2023
Заявки на госэкспертизу проекта освоения лесов в МО можно подать онлайн
В Подмосковье появилась возможность подачи заявок на проведение госэкспертизы освоения лесов в электронном виде. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:15
2023-11-07T15:15
2023-11-07T15:15
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность подачи заявок на проведение госэкспертизы освоения лесов в электронном виде. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу мингосуправления Подмосковья Надежду Куртяник.Она рассказала, что владельцы лесных участков могут подать заявку в личном кабинете. В течение 15 дней им придет ответ."Теперь подать заявку на проведение госэкспертизы проектов освоения лесов в Московской области можно полностью в электронном виде на региональном портале", – объяснила Надежда Куртяник.Она отметила, что с помощью проекта освоения лесов можно строить на участке здания, вырубать деревья, собирать грибы и другие растения, а также организовывать охотхозяйства.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
В Подмосковье появилась возможность подачи заявок на проведение госэкспертизы освоения лесов в электронном виде. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на главу мингосуправления Подмосковья Надежду Куртяник.
Она рассказала, что владельцы лесных участков могут подать заявку в личном кабинете. В течение 15 дней им придет ответ.
"Теперь подать заявку на проведение госэкспертизы проектов освоения лесов в Московской области можно полностью в электронном виде на региональном портале", – объяснила Надежда Куртяник.
Она отметила, что с помощью проекта освоения лесов можно строить на участке здания, вырубать деревья, собирать грибы и другие растения, а также организовывать охотхозяйства.