https://ria.ru/20231107/les-1907918728.html

Заявки на госэкспертизу проекта освоения лесов в МО можно подать онлайн

Заявки на госэкспертизу проекта освоения лесов в МО можно подать онлайн - РИА Новости, 07.11.2023

Заявки на госэкспертизу проекта освоения лесов в МО можно подать онлайн

В Подмосковье появилась возможность подачи заявок на проведение госэкспертизы освоения лесов в электронном виде. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:15

2023-11-07T15:15

2023-11-07T15:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В Подмосковье появилась возможность подачи заявок на проведение госэкспертизы освоения лесов в электронном виде. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу мингосуправления Подмосковья Надежду Куртяник.Она рассказала, что владельцы лесных участков могут подать заявку в личном кабинете. В течение 15 дней им придет ответ."Теперь подать заявку на проведение госэкспертизы проектов освоения лесов в Московской области можно полностью в электронном виде на региональном портале", – объяснила Надежда Куртяник.Она отметила, что с помощью проекта освоения лесов можно строить на участке здания, вырубать деревья, собирать грибы и другие растения, а также организовывать охотхозяйства.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)