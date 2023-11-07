https://ria.ru/20231107/lenoblast-1907882397.html

Ленобласть помогает Донбассу восстановить леса

Ленобласть помогает Донбассу восстановить леса - РИА Новости, 07.11.2023

Ленобласть помогает Донбассу восстановить леса

Власти Ленинградской области отправили в Донецкую Народную Республику (ДНР) партию из 500 тысяч сеянцев сосны для восстановление лесов, сообщил губернатор... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:35

2023-11-07T13:35

2023-11-07T13:35

ленинградская область

александр дрозденко

денис пушилин

донецкая народная республика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя - РИА Новости. Власти Ленинградской области отправили в Донецкую Народную Республику (ДНР) партию из 500 тысяч сеянцев сосны для восстановление лесов, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем официальном телеграмм-канале. Ленинградская область участвует в лесовосстановлении новых российских регионов по поручению губернатора, напомнили в пресс-службе правительства региона. Так, в апреле в ДНР из региона поступило 100 тысяч сеянцев: 70 тысяч сеянцев сосны обыкновенной и 30 тысяч сеянцев ели европейской. Новый гуманитарный "зеленый" груз из 500 тысяч молодых деревьев уже доставлен в конечный пункт. "Когда в апреле этого года мы вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным высаживали ели и сосны из Ленинградской области у подножия Саур-Могилы (памятник, мемориал – ред.), я пообещал, что поставки саженцев будут регулярными. Это ― часть нашей помощи Донбассу, которая носит системный характер. Ленинградская область продолжает сегодня работы на объектах в Енакиеве, Мариуполе, Макеевке. Жителей этих населенных пунктов мы уже воспринимаем как своих. В Мариуполе уже есть "Ленинградский квартал", будет со временем на Донбассе и "Ленинградский лес", — прокомментировал Дрозденко, которого цитирует пресс-служба. Сеянцы предоставлены Лужским лесным селекционно-семеноводческим центром. Организация проводит на своей базе комплекс работ, включающий в себя переработку лесосеменного сырья хвойных пород, хранение семян и выращивание из них посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС) по современной технологии для проведения лесовосстановления в фонде Ленинградской области.

https://ria.ru/20230926/svalka-1898825740.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр дрозденко, денис пушилин, донецкая народная республика