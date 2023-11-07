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Минприроды успокоило жителей, переживающих за лебедей в Перми - РИА Новости, 07.11.2023
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Хорошие новости
 
18:41 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/lebedi-1907993651.html
Минприроды успокоило жителей, переживающих за лебедей в Перми
Минприроды успокоило жителей, переживающих за лебедей в Перми - РИА Новости, 07.11.2023
Минприроды успокоило жителей, переживающих за лебедей в Перми
Стае лебедей, не улетевших на зиму из Перми, сейчас ничего не угрожает, у птиц есть кормовая база, людям вмешиваться в ситуацию не стоит, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:41
2023-11-07T18:41
хорошие новости
пермь
пермский край
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Стае лебедей, не улетевших на зиму из Перми, сейчас ничего не угрожает, у птиц есть кормовая база, людям вмешиваться в ситуацию не стоит, сообщили РИА Новости в краевом минприроды. Ранее в соцсетях появились сообщения и видео местных жителей, которые выражали обеспокоенность за судьбу "семьи из восьми лебедей", оставшихся на озере на окраине Перми (остановка "Хмели"). По словам людей, в стае взрослые и молодые особи: "видимо, детеныши не успели окрепнуть и улететь, озера застынут, лебеди могут погибнуть". "Пока водоем полностью не замерз, у них ест кормовая база. Птицам сейчас ничего не угрожает, переживать за них не нужно, спасать их не надо. Более того, если их гонять, то можно спровоцировать стресс у птиц", - пояснили в ведомстве. В региональном министерстве отметили, что в Пермском крае гнездится лебедь-шипун, иногда особи задерживаются до глубокой осени, что нормально. Во вторник в Перми было солнечно, около плюс 4 градусов, без осадков.
https://ria.ru/20230530/kot-1875037041.html
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пермь, пермский край, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Хорошие новости, Пермь, Пермский край, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Минприроды успокоило жителей, переживающих за лебедей в Перми

Минприроды: стае улетевших на зиму из Перми лебедей сейчас ничего не угрожает

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебеди
Лебеди - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Лебеди. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 7 ноя - РИА Новости. Стае лебедей, не улетевших на зиму из Перми, сейчас ничего не угрожает, у птиц есть кормовая база, людям вмешиваться в ситуацию не стоит, сообщили РИА Новости в краевом минприроды.
Ранее в соцсетях появились сообщения и видео местных жителей, которые выражали обеспокоенность за судьбу "семьи из восьми лебедей", оставшихся на озере на окраине Перми (остановка "Хмели"). По словам людей, в стае взрослые и молодые особи: "видимо, детеныши не успели окрепнуть и улететь, озера застынут, лебеди могут погибнуть".
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"Пока водоем полностью не замерз, у них ест кормовая база. Птицам сейчас ничего не угрожает, переживать за них не нужно, спасать их не надо. Более того, если их гонять, то можно спровоцировать стресс у птиц", - пояснили в ведомстве.
В региональном министерстве отметили, что в Пермском крае гнездится лебедь-шипун, иногда особи задерживаются до глубокой осени, что нормально.
Во вторник в Перми было солнечно, около плюс 4 градусов, без осадков.
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Хорошие новостиПермьПермский крайМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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