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Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе
Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе - РИА Новости, 07.11.2023
Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:22
2023-11-07T19:22
2023-11-07T19:27
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восточный иерусалим
сергей лавров
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость прекращения огня и эвакуации россиян из сектора Газа, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в частности продолжающемуся масштабному вооруженному противостоянию в секторе Газа. Сергей Лавров акцентировал необходимость скорейшего прекращения огня для недопущения дальнейших жертв среди гражданского населения, расширения объемов поступающей в сектор гуманитарной помощи, незамедлительного проведения эвакуации российских граждан из анклава", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонной беседе Лаврова и палестинского министра во вторник.Кроме того, Лавров подтвердил позицию в поддержку справедливого решения палестинской проблемы на основе международно-правовой базы, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, палестина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, сергей лавров, палестинская национальная администрация
В мире, Палестина, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим, Сергей Лавров, Палестинская национальная администрация
Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе
МИД: Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе