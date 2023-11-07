https://ria.ru/20231107/lavrov-1908003660.html

Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе

Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе - РИА Новости, 07.11.2023

Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе

Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T19:22

2023-11-07T19:22

2023-11-07T19:27

в мире

палестина

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

восточный иерусалим

сергей лавров

палестинская национальная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость прекращения огня и эвакуации россиян из сектора Газа, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в частности продолжающемуся масштабному вооруженному противостоянию в секторе Газа. Сергей Лавров акцентировал необходимость скорейшего прекращения огня для недопущения дальнейших жертв среди гражданского населения, расширения объемов поступающей в сектор гуманитарной помощи, незамедлительного проведения эвакуации российских граждан из анклава", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонной беседе Лаврова и палестинского министра во вторник.Кроме того, Лавров подтвердил позицию в поддержку справедливого решения палестинской проблемы на основе международно-правовой базы, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

палестина

россия

восточный иерусалим

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, палестина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, сергей лавров, палестинская национальная администрация