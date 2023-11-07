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Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе - РИА Новости, 07.11.2023
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19:22 07.11.2023 (обновлено: 19:27 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/lavrov-1908003660.html
Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе
Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе - РИА Новости, 07.11.2023
Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе
Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T19:22
2023-11-07T19:27
в мире
палестина
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
восточный иерусалим
сергей лавров
палестинская национальная администрация
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость прекращения огня и эвакуации россиян из сектора Газа, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в частности продолжающемуся масштабному вооруженному противостоянию в секторе Газа. Сергей Лавров акцентировал необходимость скорейшего прекращения огня для недопущения дальнейших жертв среди гражданского населения, расширения объемов поступающей в сектор гуманитарной помощи, незамедлительного проведения эвакуации российских граждан из анклава", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонной беседе Лаврова и палестинского министра во вторник.Кроме того, Лавров подтвердил позицию в поддержку справедливого решения палестинской проблемы на основе международно-правовой базы, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
палестина
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в мире, палестина, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, восточный иерусалим, сергей лавров, палестинская национальная администрация
В мире, Палестина, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Восточный Иерусалим, Сергей Лавров, Палестинская национальная администрация
Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе

МИД: Лавров заявил палестинскому министру о необходимости остановки огня в Газе

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с министром по гражданским делам Палестинской национальной администрации Хусейном Шейхом подчеркнул необходимость прекращения огня и эвакуации россиян из сектора Газа, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, в частности продолжающемуся масштабному вооруженному противостоянию в секторе Газа. Сергей Лавров акцентировал необходимость скорейшего прекращения огня для недопущения дальнейших жертв среди гражданского населения, расширения объемов поступающей в сектор гуманитарной помощи, незамедлительного проведения эвакуации российских граждан из анклава", - говорится в сообщении МИД РФ о телефонной беседе Лаврова и палестинского министра во вторник.
Кроме того, Лавров подтвердил позицию в поддержку справедливого решения палестинской проблемы на основе международно-правовой базы, предполагающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреПалестинаРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВосточный ИерусалимСергей ЛавровПалестинская национальная администрация
 
 
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