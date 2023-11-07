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Песков переадресовал в Минцифры вопросы о повреждении кабеля "Балтика"
Песков переадресовал в Минцифры вопросы о повреждении кабеля "Балтика" - РИА Новости, 07.11.2023
Песков переадресовал в Минцифры вопросы о повреждении кабеля "Балтика"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство цифрового развития вопросы по ситуации с повреждениями кабеля связи "Балтика" компании РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T12:52
2023-11-07T12:52
2023-11-07T12:53
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство цифрового развития вопросы по ситуации с повреждениями кабеля связи "Балтика" компании "Ростелеком", проходящего в экономической зоне Финляндии, между Петербургом и Калининградом. "Мы не обладаем информацией на этот счет. Здесь я рекомендую вам обратиться в Минсвязи. Это больше правительственная тема", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, связаны ли повреждения на кабеле "Балтика" с инцидентом на газопроводе Balticconnector. "Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе из строя телекоммуникационного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии, и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, однако финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. По словам прокурора Трийну Олев, инцидент с кабелем связи между Эстонией и Финляндией расследуется в рамках уголовного производства и прорабатываются все версии следствия, в том числе мог ли кабель быть поврежден якорем китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear, который шел под флагом Гонконга. В понедельник финское минэкономики сообщило, что Россия приступила к ремонту кабеля связи "Балтика".
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финляндия, дмитрий песков, ростелеком, россия, санкт-петербург
Финляндия, Дмитрий Песков, Ростелеком, Россия, Санкт-Петербург
Песков переадресовал в Минцифры вопросы о повреждении кабеля "Балтика"
Песков переадресовал в Минцифры вопросы о повреждении кабеля связи "Балтика"
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в министерство цифрового развития вопросы по ситуации с повреждениями кабеля связи "Балтика" компании "Ростелеком", проходящего в экономической зоне Финляндии, между Петербургом и Калининградом.
"Мы не обладаем информацией на этот счет. Здесь я рекомендую вам обратиться в Минсвязи. Это больше правительственная тема", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, связаны ли повреждения на кабеле "Балтика" с инцидентом на газопроводе Balticconnector.
В Минцифры ответили на вопрос о покупке "Мегафона" компанией "Ростелеком"
"Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе из строя телекоммуникационного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии, и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, однако финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector.
По словам прокурора Трийну Олев, инцидент с кабелем связи между Эстонией
и Финляндией расследуется в рамках уголовного производства и прорабатываются все версии следствия, в том числе мог ли кабель быть поврежден якорем китайского контейнеровоза Newnew Polar Bear, который шел под флагом Гонконга
.
В понедельник финское минэкономики сообщило, что Россия приступила к ремонту кабеля связи "Балтика".