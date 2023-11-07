https://ria.ru/20231107/kravtsov-1907867243.html

Кравцов призвал добавить достижения с выставки "Россия" в новые учебники

Кравцов призвал добавить достижения с выставки "Россия" в новые учебники - РИА Новости, 07.11.2023

Кравцов призвал добавить достижения с выставки "Россия" в новые учебники

Достижения, представленные на международной выставке "Россия", стоит добавить в обновленный учебник обществознания, работа над которым идет сейчас, считает... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:39

2023-11-07T12:39

2023-11-07T12:39

выставка-форум "россия"

общество

россия

москва

сергей кравцов

татьяна голикова

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Достижения, представленные на международной выставке "Россия", стоит добавить в обновленный учебник обществознания, работа над которым идет сейчас, считает министр просвещения России Сергей Кравцов. "Мы приняли решение - сегодня готовится новый обновленный учебник обществознания. И в целом те достижения, которые сегодня представлены на международной выставке "Россия" я бы (добавил - ред.) в том числе в обновленный учебник обществознания", - сказал Кравцов во время открытия экспозиции Минпросвещения России "Просвещение: Большие перемены". Он отметил повышение престижа профессии учителя: сегодня педагогическое образование второе по популярности после информационных технологий. На некоторые специальности конкурс от 10 до 18 человек на место, уточнил министр. В открытии выставки также поучаствовала вице-премьер России Татьяна Голикова, которая отметила, что посетить открывшуюся выставку будет интересно как детям и их родителям, так и учителям. "Кажется, в не очень большом пространстве собралась история нашей страны. Потому что через учебники, через то, как менялось образование, можно очень легко проследить, что происходило в нашей стране. И ребята показали, как менялся ученик, какие тяжёлые годы были у учительства, как сложно было в 90-е годы справляться с отсутствием заработных плат. О том, какими были школы и в каком состоянии они находились", - сказала Голикова. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20231106/rossiya-1907746818.html

https://ria.ru/20231107/rossiya-1907837008.html

россия

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общество, россия, москва, сергей кравцов, татьяна голикова