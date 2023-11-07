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Вучич обсудил с главой МИД Азербайджана Косово и поставки газа - РИА Новости, 07.11.2023
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14:33 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/kosovo-1907904076.html
Вучич обсудил с главой МИД Азербайджана Косово и поставки газа
Вучич обсудил с главой МИД Азербайджана Косово и поставки газа - РИА Новости, 07.11.2023
Вучич обсудил с главой МИД Азербайджана Косово и поставки газа
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым обсудил ситуацию в самопровозглашённом Косово и крупные... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T14:33
2023-11-07T14:33
сербия
азербайджан
болгария
александр вучич
джейхун байрамов
европейский инвестиционный банк
евросоюз
газпром
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БЕЛГРАД, 7 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым обсудил ситуацию в самопровозглашённом Косово и крупные инфраструктурные проекты, в первую очередь — поставки газа. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в конце октября, что соединительный газопровод (интерконнектор) между Болгарией и Сербией будет готов в первые недели ноября, что позволит параллельно с российским газом из "Балканского" и "Турецкого потоков" получать газ из Азербайджана и СПГ-терминалов в Греции. "Хороший разговор с министром Байрамовым о дальнейшем укреплении исключительных двусторонних и традиционно дружеских отношений Сербии и Азербайджана, включая продолжение сотрудничества по важным инфраструктурным проектам, представляющим стратегический интерес", - написал сербский лидер в соцсетях. "Я детально проинформировал его о ситуации в Косово и Метохии и поблагодарил за недвусмысленную позицию республики Азербайджан по вопросу непризнания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово", - отметил сербский лидер. Администрация Вучича после встречи процитировала его слова о том, что Сербия прокладкой соединительного газопровода "становится частью Южного газового коридора и договор о покупке газа из Азербайджана поможет обеспечить ее энергетическую безопасность". Президент Сербии передал приглашение азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву посетить торжественное завершение работ на строительстве газового интерконнектора с Болгарией и провести тогда заседание Совета по стратегическому партнёрству Сербии и Азербайджана. С главой МИД Байрамовым он также обсудил сотрудничество в других сферах экономики и возможность открытия прямого авиасообщения между Белградом и Баку. Президенты Сербии Александр Вучич и Болгарии Румен Радев открыли 1 февраля строительство на болгарской территории соединительного газопровода (интерконнектора) для диверсификации поставок голубого топлива из Азербайджана, Греции и других альтернативных России источников. Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода согласно плану составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год. Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год. В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром".
https://ria.ru/20231008/karabakh-1901204896.html
https://ria.ru/20231029/vuchich-1905963124.html
https://ria.ru/20230703/evropa-1881763822.html
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сербия, азербайджан, болгария, александр вучич, джейхун байрамов, европейский инвестиционный банк, евросоюз, газпром, ильхам алиев, в мире, ситуация в нагорном карабахе
Сербия, Азербайджан, Болгария, Александр Вучич, Джейхун Байрамов, Европейский инвестиционный банк, Евросоюз, Газпром, Ильхам Алиев, В мире, Ситуация в Нагорном Карабахе
Вучич обсудил с главой МИД Азербайджана Косово и поставки газа

Вучич обсудил с главой МИД Азербайджана Байрамовым Косово и поставки газа

© AP Photo / Visar KryeziuОфицеры полиции Косово
Офицеры полиции Косово - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Офицеры полиции Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 ноя - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым обсудил ситуацию в самопровозглашённом Косово и крупные инфраструктурные проекты, в первую очередь — поставки газа.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила в конце октября, что соединительный газопровод (интерконнектор) между Болгарией и Сербией будет готов в первые недели ноября, что позволит параллельно с российским газом из "Балканского" и "Турецкого потоков" получать газ из Азербайджана и СПГ-терминалов в Греции.
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"Хороший разговор с министром Байрамовым о дальнейшем укреплении исключительных двусторонних и традиционно дружеских отношений Сербии и Азербайджана, включая продолжение сотрудничества по важным инфраструктурным проектам, представляющим стратегический интерес", - написал сербский лидер в соцсетях.
"Я детально проинформировал его о ситуации в Косово и Метохии и поблагодарил за недвусмысленную позицию республики Азербайджан по вопросу непризнания провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово", - отметил сербский лидер.
Администрация Вучича после встречи процитировала его слова о том, что Сербия прокладкой соединительного газопровода "становится частью Южного газового коридора и договор о покупке газа из Азербайджана поможет обеспечить ее энергетическую безопасность".
Президент Сербии передал приглашение азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву посетить торжественное завершение работ на строительстве газового интерконнектора с Болгарией и провести тогда заседание Совета по стратегическому партнёрству Сербии и Азербайджана.
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С главой МИД Байрамовым он также обсудил сотрудничество в других сферах экономики и возможность открытия прямого авиасообщения между Белградом и Баку.
Президенты Сербии Александр Вучич и Болгарии Румен Радев открыли 1 февраля строительство на болгарской территории соединительного газопровода (интерконнектора) для диверсификации поставок голубого топлива из Азербайджана, Греции и других альтернативных России источников.
Строящийся интерконнектор Ниш-Димитровград протяженностью на сербской стороне 109 километров, как ожидается, будет стоить Белграду около 90 миллионов евро, из которых 49,6 миллиона являются дотацией ЕС, а Европейский инвестиционный банк выделил кредит в 25 миллионов евро. Мощность газопровода согласно плану составит свыше 1,8 миллиарда кубических метров газа в год. Власти Сербии ранее заявили о планируемой закупке у Азербайджана в 2023 году через соединительный газопровод с Болгарией объемов в 1,4 миллиарда кубических метров в год.
В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром".
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СербияАзербайджанБолгарияАлександр ВучичДжейхун БайрамовЕвропейский инвестиционный банкЕвросоюзГазпромИльхам АлиевВ миреСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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