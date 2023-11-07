https://ria.ru/20231107/kosmos-1907876470.html
"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения
"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения - РИА Новости, 07.11.2023
"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения
Следующей точкой, куда человечество может отправиться после освоения Луны, может стать не только Марс, но и его спутники, сообщил исполнительный директор по... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:18
2023-11-07T13:18
2023-11-07T13:18
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Следующей точкой, куда человечество может отправиться после освоения Луны, может стать не только Марс, но и его спутники, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв. "Марс или спутники Марса будут следующей точкой", - сказал Крикалёв на конференции "Земля - Орбита - Дальний космос". По его словам, лунная программа сейчас определена как приоритетная и естественный спутник Земли станет "промежуточным шагом" перед полётом человека к другим планетам Солнечной системы. Именно здесь будут отработаны технологии, необходимые для этого. Пока же пилотируемый полёт на Марс, с учётом уровня развития медицины и других технологий, невозможен, уточнил Крикалёв. У Марса два спутника - Фобос и Деймос. Они, как и Луна к Земле, всегда повернуты к Марсу одной стороной, но намного меньше естественного спутника Земли.
https://ria.ru/20231107/rf-1907866434.html
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космос - риа наука, марс, земля, луна, сергей крикалев, роскосмос
Космос - РИА Наука, Марс, Земля, Луна, Сергей Крикалев, Роскосмос
"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения
Крикалев: следующей точкой после Луны может стать Марс и его спутники