https://ria.ru/20231107/kosmos-1907876470.html

"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения

"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения - РИА Новости, 07.11.2023

"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения

Следующей точкой, куда человечество может отправиться после освоения Луны, может стать не только Марс, но и его спутники, сообщил исполнительный директор по... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:18

2023-11-07T13:18

2023-11-07T13:18

космос - риа наука

марс

земля

луна

сергей крикалев

роскосмос

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Следующей точкой, куда человечество может отправиться после освоения Луны, может стать не только Марс, но и его спутники, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв. "Марс или спутники Марса будут следующей точкой", - сказал Крикалёв на конференции "Земля - Орбита - Дальний космос". По его словам, лунная программа сейчас определена как приоритетная и естественный спутник Земли станет "промежуточным шагом" перед полётом человека к другим планетам Солнечной системы. Именно здесь будут отработаны технологии, необходимые для этого. Пока же пилотируемый полёт на Марс, с учётом уровня развития медицины и других технологий, невозможен, уточнил Крикалёв. У Марса два спутника - Фобос и Деймос. Они, как и Луна к Земле, всегда повернуты к Марсу одной стороной, но намного меньше естественного спутника Земли.

https://ria.ru/20231107/rf-1907866434.html

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космос - риа наука, марс, земля, луна, сергей крикалев, роскосмос