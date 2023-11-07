Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/kosmos-1907876470.html
"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения
"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения - РИА Новости, 07.11.2023
"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения
Следующей точкой, куда человечество может отправиться после освоения Луны, может стать не только Марс, но и его спутники, сообщил исполнительный директор по... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:18
2023-11-07T13:18
космос - риа наука
марс
земля
луна
сергей крикалев
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822232927_0:215:978:765_1920x0_80_0_0_bbc3ceaa28cfceed7ad1547b2756e944.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Следующей точкой, куда человечество может отправиться после освоения Луны, может стать не только Марс, но и его спутники, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв. "Марс или спутники Марса будут следующей точкой", - сказал Крикалёв на конференции "Земля - Орбита - Дальний космос". По его словам, лунная программа сейчас определена как приоритетная и естественный спутник Земли станет "промежуточным шагом" перед полётом человека к другим планетам Солнечной системы. Именно здесь будут отработаны технологии, необходимые для этого. Пока же пилотируемый полёт на Марс, с учётом уровня развития медицины и других технологий, невозможен, уточнил Крикалёв. У Марса два спутника - Фобос и Деймос. Они, как и Луна к Земле, всегда повернуты к Марсу одной стороной, но намного меньше естественного спутника Земли.
https://ria.ru/20231107/rf-1907866434.html
https://ria.ru/20231105/smi-1907577273.html
марс
земля
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822232927_0:123:978:857_1920x0_80_0_0_5111c3ef7f57c6559ec35fa3858ea5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, марс, земля, луна, сергей крикалев, роскосмос
Космос - РИА Наука, Марс, Земля, Луна, Сергей Крикалев, Роскосмос
"Роскосмос" назвал Марс и его спутники следующим пунктом назначения

Крикалев: следующей точкой после Луны может стать Марс и его спутники

© ISROПолный снимок Марса
Полный снимок Марса
© ISRO
Полный снимок Марса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Следующей точкой, куда человечество может отправиться после освоения Луны, может стать не только Марс, но и его спутники, сообщил исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалёв.
«
"Марс или спутники Марса будут следующей точкой", - сказал Крикалёв на конференции "Земля - Орбита - Дальний космос".
Макет планируемой российской орбитальной станции, которая должна прийти на смену МКС - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Генконструктор Российской орбитальной станции рассказал о сроках ее работы
Вчера, 12:39
По его словам, лунная программа сейчас определена как приоритетная и естественный спутник Земли станет "промежуточным шагом" перед полётом человека к другим планетам Солнечной системы. Именно здесь будут отработаны технологии, необходимые для этого.
Пока же пилотируемый полёт на Марс, с учётом уровня развития медицины и других технологий, невозможен, уточнил Крикалёв.
У Марса два спутника - Фобос и Деймос. Они, как и Луна к Земле, всегда повернуты к Марсу одной стороной, но намного меньше естественного спутника Земли.
Спутник на фоне планеты - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
СМИ сообщили, что Израиль первым в истории сбил ракету в космосе
5 ноября, 14:33
 
Космос - РИА НаукаМарсЗемляЛунаСергей КрикалевРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала