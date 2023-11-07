https://ria.ru/20231107/konflikt-1907822402.html

Палестино-израильский конфликт втягивает новых игроков, отметили в АТЦ СНГ

Палестино-израильский конфликт втягивает новых игроков, отметили в АТЦ СНГ - РИА Новости, 07.11.2023

Палестино-израильский конфликт втягивает новых игроков, отметили в АТЦ СНГ

Палестино-израильский конфликт втягивает новых региональных игроков, это грозит его глобализацией, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T09:36

2023-11-07T09:36

2023-11-07T09:36

израиль

евгений сысоев

владимир путин

россия

ташкент

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хамас

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ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт втягивает новых региональных игроков, это грозит его глобализацией, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев. В Ташкенте во вторник открылась научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего". "С момента нашей прошлой конференции обстановка в мире существенно осложнилась. Ярким примером этому служит перешедший в горячую фазу палестино-израильский конфликт, в основе которого лежит давний территориальный спор. Этот конфликт постепенно втягивает в свою орбиту всё новых региональных и внерегиональных игроков и рискует приобрести глобальный масштаб, трагические последствия которого трудно предсказать", - сказал Сысоев, выступая на конференции. По его оценке, наблюдаемый слом сложившегося миропорядка и деградации международного права свидетельствует об утрате созданной в середине прошлого века институтами роли гаранта обеспечения мира и стабильности на планете. "Что говорит о происходящих тектонических изменениях системы международной безопасности. В этих условиях терроризм стал одним из инструментов в геополитической борьбе", - добавил Сысоев. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

израиль

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израиль, евгений сысоев, владимир путин, россия, ташкент, снг, хамас, оон