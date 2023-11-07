Рейтинг@Mail.ru
Палестино-израильский конфликт втягивает новых игроков, отметили в АТЦ СНГ - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/konflikt-1907822402.html
Палестино-израильский конфликт втягивает новых игроков, отметили в АТЦ СНГ
Палестино-израильский конфликт втягивает новых игроков, отметили в АТЦ СНГ - РИА Новости, 07.11.2023
Палестино-израильский конфликт втягивает новых игроков, отметили в АТЦ СНГ
Палестино-израильский конфликт втягивает новых региональных игроков, это грозит его глобализацией, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T09:36
2023-11-07T09:36
израиль
евгений сысоев
владимир путин
россия
ташкент
снг
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907732013_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4bcea662513b2636cd0b5f9dee42048f.jpg
ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт втягивает новых региональных игроков, это грозит его глобализацией, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев. В Ташкенте во вторник открылась научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего". "С момента нашей прошлой конференции обстановка в мире существенно осложнилась. Ярким примером этому служит перешедший в горячую фазу палестино-израильский конфликт, в основе которого лежит давний территориальный спор. Этот конфликт постепенно втягивает в свою орбиту всё новых региональных и внерегиональных игроков и рискует приобрести глобальный масштаб, трагические последствия которого трудно предсказать", - сказал Сысоев, выступая на конференции. По его оценке, наблюдаемый слом сложившегося миропорядка и деградации международного права свидетельствует об утрате созданной в середине прошлого века институтами роли гаранта обеспечения мира и стабильности на планете. "Что говорит о происходящих тектонических изменениях системы международной безопасности. В этих условиях терроризм стал одним из инструментов в геополитической борьбе", - добавил Сысоев. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
израиль
россия
ташкент
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907732013_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_146c08c3ed91ce9017d752cce90dfc66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, евгений сысоев, владимир путин, россия, ташкент, снг, хамас, оон
Израиль, Евгений Сысоев, Владимир Путин, Россия, Ташкент, СНГ, ХАМАС, ООН
Палестино-израильский конфликт втягивает новых игроков, отметили в АТЦ СНГ

АТЦ СНГ: палестино-израильский конфликт втягивает новых региональных игроков

© BASHAR TALEBРазрешения в лагере беженцев Шати в городе Газа
Разрешения в лагере беженцев Шати в городе Газа
© BASHAR TALEB
Разрешения в лагере беженцев Шати в городе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 7 ноя - РИА Новости. Палестино-израильский конфликт втягивает новых региональных игроков, это грозит его глобализацией, заявил руководитель Антитеррористического центра СНГ Евгений Сысоев.
В Ташкенте во вторник открылась научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС "Доверие, сотрудничество и профессионализм как залог безопасного будущего".
«
"С момента нашей прошлой конференции обстановка в мире существенно осложнилась. Ярким примером этому служит перешедший в горячую фазу палестино-израильский конфликт, в основе которого лежит давний территориальный спор. Этот конфликт постепенно втягивает в свою орбиту всё новых региональных и внерегиональных игроков и рискует приобрести глобальный масштаб, трагические последствия которого трудно предсказать", - сказал Сысоев, выступая на конференции.
По его оценке, наблюдаемый слом сложившегося миропорядка и деградации международного права свидетельствует об утрате созданной в середине прошлого века институтами роли гаранта обеспечения мира и стабильности на планете. "Что говорит о происходящих тектонических изменениях системы международной безопасности. В этих условиях терроризм стал одним из инструментов в геополитической борьбе", - добавил Сысоев.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
20 октября, 08:00
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ИзраильЕвгений СысоевВладимир ПутинРоссияТашкентСНГХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала