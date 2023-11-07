https://ria.ru/20231107/kompaniya-1907854155.html

Силуанов поддержал присутствие иностранных компаний на российском рынке

Силуанов поддержал присутствие иностранных компаний на российском рынке - РИА Новости, 07.11.2023

Силуанов поддержал присутствие иностранных компаний на российском рынке

Власти РФ поддерживают присутствие иностранных компаний на российском рынке, случаи введения временного управления исключительны, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T12:01

2023-11-07T12:01

2023-11-07T12:07

экономика

россия

антон силуанов

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Власти РФ поддерживают присутствие иностранных компаний на российском рынке, случаи введения временного управления исключительны, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.Как напомнил министр, начиная с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в Евросоюзе и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц."Конечно, Россия принимает ответные меры, вводя внешнее управление в отношении ряда компаний из недружественных стран. Специально для таких целей в апреле 2023 года был издан указ президента Российской Федерации "О временном управлении некоторым имуществом". Однако следует особо отметить, что это происходит в исключительных случаях, когда компании не соблюдают взятые на себя обязательства, в том числе социального характера, либо же нарушают законодательство Российской Федерации", - сказал Силуанов, комментируя причины введения временного управления компаниями. При этом он обратил внимание на то, что при этом "добросовестные компании получают поддержку правительства и профильных ведомств в решении вопросов, связанных с продолжением или вынужденной корректировкой их деятельности на территории Российской Федерации". "Соответствующие обращения рассматриваются подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, работа которой нацелена на обеспечение надлежащих условий для продолжения присутствия на российском рынке заинтересованных иностранных компаний", - добавил он.На сегодняшний день во временное управление Росимущества переданы принадлежащие правительству Германии (через Uniper) 83,73% акций "Юнипро", принадлежащие финскому концерну Fortum 98,23% "Фортума", а также принадлежащие иностранным компаниям доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика" (входил в Carlsberg Group).

https://ria.ru/20231003/alpro-1900108467.html

https://ria.ru/20231101/carlsberg-1906620743.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, россия, антон силуанов, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)