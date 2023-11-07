Рейтинг@Mail.ru
КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/kndr-1907796686.html
КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР
КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР - РИА Новости, 07.11.2023
КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР
Северная Корея после закрытия ряда посольств в Африке и Европе готовится открыть новые дипломатические представительства в других странах, ими могут стать... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T01:06
2023-11-07T01:06
в мире
пхеньян
кндр (северная корея)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049099_0:222:3071:1949_1920x0_80_0_0_211b7c25d951b5288159fce32b7ed39f.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Северная Корея после закрытия ряда посольств в Африке и Европе готовится открыть новые дипломатические представительства в других странах, ими могут стать государства, ранее входившие в СССР, сообщает агентство Рёнхап. "Была замечена активность Северной Кореи, связанная с усилиями по открытию новых диппредставительств, мы следим за этими тенденциями", - цитирует агентство неназванного представителя Государственной разведывательной службы Южной Кореи. Представитель разведки не уточнил, о каких странах и о какой активности идет речь. Но агентство отмечает, что, "учитывая недавнее стремительное сближение Северной Кореи с Россией", в качестве кандидатов "в первую очередь упоминаются страны, составлявшие бывший Советский Союз или государства-сателлиты". Ранее в СМИ появились сообщения о том, что КНДР приняла решение закрыть свои посольства в Уганде, Анголе и Испании, а также генеральное консульство в Гонконге. В Сеуле связали это с усилением санкционного режима, который не оставляет Северной Корее возможностей зарабатывать валютные ресурсы, необходимые для поддержания своих дипмиссий за рубежом. В свою очередь, официальный представитель МИД КНДР заявил о том, что ведомство в последнее время "проводит работу по отзыву и открытию новых дипломатических представительств в других странах в соответствии с изменившейся международной обстановкой и внешней политикой государства". После распада СССР КНДР установила дипотношения со всеми республиками бывшего Советского Союза за исключением Эстонии, но к настоящему моменту дипломатические учреждения Пхеньян поддерживает лишь в РФ и Белоруссии. В России у КНДР есть посольство в Москве, генеральное консульство во Владивостоке (до апреля 2016 года - в Находке) и канцелярия генконсульства в Хабаровске; в Белоруссии - посольство в Минске. В большинстве других стран, по данным южнокорейского МИД, функцию диппредставительства по совместительству выполняет посольство КНДР в России, а для Латвии и Литвы - посольство в Швеции. Дольше всего на постсоветском пространстве проработало посольство КНДР в Узбекистане, открывшееся в июле 1993 года. Посол в этой стране отвечал также за взаимодействие с Азербайджаном и другими странами региона. Однако с августа 2011 года позиция посла оставалась вакантной, а в августе 2016 года дипмиссия под давлением Сеула было окончательно закрыта. С 1992 по 1998 годы посольство Северной Кореи функционировало в Казахстане. С 2012 года предпринимался ряд попыток восстановить его работу, но они также были свернуты в результате усилий Южной Кореи по изоляции Пхеньяна в ответ на проведение очередных ядерных испытаний. В сентябре 2016 года КНДР открыла посольство в Минске, а в апреле 2019 года к своим обязанностям приступил первый посол Северной Кореи в Белоруссии. В стране также работает экономическое и торговое представительство КНДР. В 1992-1998 гг. посольство Северной Кореи было и на Украине. Однако Киев в 2016 году разорвал безвизовое соглашение с Северной Кореей, а после официального признания ДНР и ЛНР со стороны Пхеньяна в июле 2022 года заявил о полном разрыве дипотношений. Из стран бывшего СССР непосредственное дипломатическое представительство в Северной Корее имеет только Россия. Посольства Азербайджана и всех стран Центральной Азии в Китае являются дипломатическими представительствами этих стран в КНДР по совместительству. У РФ помимо посольства в Пхеньяне есть также генеральное консульство в городе Чхонджин (Чондин) на северо-востоке страны, но в связи с продолжительным закрытием границ с начала пандемии COVID-19 его работа сейчас приостановлена. Всего, по данным южнокорейского министерства объединения, КНДР установила отношения с более чем 150 государствами, но после экономических сложностей 1990-х годов количество северокорейских дипмиссий за рубежом начало сокращаться. До последних изменений Пхеньян поддерживал работу дипучреждений в 53 странах: в 47 из них КНДР была представлена на уровне посольства, в трех на уровне генконсульства, еще в трех действовали представительства.
https://ria.ru/20231101/kndr-1906700510.html
https://ria.ru/20231026/peskov-1905344310.html
https://ria.ru/20231020/kndr-1903973876.html
пхеньян
кндр (северная корея)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901049099_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_40b98e5cdc03aafc5ec9fac8c2ef6d08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пхеньян, кндр (северная корея), россия
В мире, Пхеньян, КНДР (Северная Корея), Россия
КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР

Рёнхап: КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР

© iStock.com / Omer Serkan BakirВид на Пхеньян
Вид на Пхеньян - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© iStock.com / Omer Serkan Bakir
Вид на Пхеньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Северная Корея после закрытия ряда посольств в Африке и Европе готовится открыть новые дипломатические представительства в других странах, ими могут стать государства, ранее входившие в СССР, сообщает агентство Рёнхап.
«
"Была замечена активность Северной Кореи, связанная с усилиями по открытию новых диппредставительств, мы следим за этими тенденциями", - цитирует агентство неназванного представителя Государственной разведывательной службы Южной Кореи.
Представитель разведки не уточнил, о каких странах и о какой активности идет речь. Но агентство отмечает, что, "учитывая недавнее стремительное сближение Северной Кореи с Россией", в качестве кандидатов "в первую очередь упоминаются страны, составлявшие бывший Советский Союз или государства-сателлиты".
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что КНДР приняла решение закрыть свои посольства в Уганде, Анголе и Испании, а также генеральное консульство в Гонконге. В Сеуле связали это с усилением санкционного режима, который не оставляет Северной Корее возможностей зарабатывать валютные ресурсы, необходимые для поддержания своих дипмиссий за рубежом. В свою очередь, официальный представитель МИД КНДР заявил о том, что ведомство в последнее время "проводит работу по отзыву и открытию новых дипломатических представительств в других странах в соответствии с изменившейся международной обстановкой и внешней политикой государства".
После распада СССР КНДР установила дипотношения со всеми республиками бывшего Советского Союза за исключением Эстонии, но к настоящему моменту дипломатические учреждения Пхеньян поддерживает лишь в РФ и Белоруссии. В России у КНДР есть посольство в Москве, генеральное консульство во Владивостоке (до апреля 2016 года - в Находке) и канцелярия генконсульства в Хабаровске; в Белоруссии - посольство в Минске. В большинстве других стран, по данным южнокорейского МИД, функцию диппредставительства по совместительству выполняет посольство КНДР в России, а для Латвии и Литвы - посольство в Швеции.
Палестинцы ищут выживших среди развалин дома после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В КНДР ищут способы помочь Палестине, заявил южнокорейский депутат
1 ноября, 14:46
Дольше всего на постсоветском пространстве проработало посольство КНДР в Узбекистане, открывшееся в июле 1993 года. Посол в этой стране отвечал также за взаимодействие с Азербайджаном и другими странами региона. Однако с августа 2011 года позиция посла оставалась вакантной, а в августе 2016 года дипмиссия под давлением Сеула было окончательно закрыта. С 1992 по 1998 годы посольство Северной Кореи функционировало в Казахстане. С 2012 года предпринимался ряд попыток восстановить его работу, но они также были свернуты в результате усилий Южной Кореи по изоляции Пхеньяна в ответ на проведение очередных ядерных испытаний.
В сентябре 2016 года КНДР открыла посольство в Минске, а в апреле 2019 года к своим обязанностям приступил первый посол Северной Кореи в Белоруссии. В стране также работает экономическое и торговое представительство КНДР. В 1992-1998 гг. посольство Северной Кореи было и на Украине. Однако Киев в 2016 году разорвал безвизовое соглашение с Северной Кореей, а после официального признания ДНР и ЛНР со стороны Пхеньяна в июле 2022 года заявил о полном разрыве дипотношений.
Вид города Пхеньяна - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Песков рассказал об отношениях с КНДР
26 октября, 12:22
Из стран бывшего СССР непосредственное дипломатическое представительство в Северной Корее имеет только Россия. Посольства Азербайджана и всех стран Центральной Азии в Китае являются дипломатическими представительствами этих стран в КНДР по совместительству. У РФ помимо посольства в Пхеньяне есть также генеральное консульство в городе Чхонджин (Чондин) на северо-востоке страны, но в связи с продолжительным закрытием границ с начала пандемии COVID-19 его работа сейчас приостановлена.
Всего, по данным южнокорейского министерства объединения, КНДР установила отношения с более чем 150 государствами, но после экономических сложностей 1990-х годов количество северокорейских дипмиссий за рубежом начало сокращаться. До последних изменений Пхеньян поддерживал работу дипучреждений в 53 странах: в 47 из них КНДР была представлена на уровне посольства, в трех на уровне генконсульства, еще в трех действовали представительства.
Военнослужащий КНДР в Пханмунджоме - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
КНДР заявила о праве на превентивный удар по силам США в Южной Корее
20 октября, 02:06
 
В миреПхеньянКНДР (Северная Корея)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала