https://ria.ru/20231107/kndr-1907796686.html

КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР

КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР - РИА Новости, 07.11.2023

КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР

Северная Корея после закрытия ряда посольств в Африке и Европе готовится открыть новые дипломатические представительства в других странах, ими могут стать... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T01:06

2023-11-07T01:06

2023-11-07T01:06

в мире

пхеньян

кндр (северная корея)

россия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Северная Корея после закрытия ряда посольств в Африке и Европе готовится открыть новые дипломатические представительства в других странах, ими могут стать государства, ранее входившие в СССР, сообщает агентство Рёнхап. "Была замечена активность Северной Кореи, связанная с усилиями по открытию новых диппредставительств, мы следим за этими тенденциями", - цитирует агентство неназванного представителя Государственной разведывательной службы Южной Кореи. Представитель разведки не уточнил, о каких странах и о какой активности идет речь. Но агентство отмечает, что, "учитывая недавнее стремительное сближение Северной Кореи с Россией", в качестве кандидатов "в первую очередь упоминаются страны, составлявшие бывший Советский Союз или государства-сателлиты". Ранее в СМИ появились сообщения о том, что КНДР приняла решение закрыть свои посольства в Уганде, Анголе и Испании, а также генеральное консульство в Гонконге. В Сеуле связали это с усилением санкционного режима, который не оставляет Северной Корее возможностей зарабатывать валютные ресурсы, необходимые для поддержания своих дипмиссий за рубежом. В свою очередь, официальный представитель МИД КНДР заявил о том, что ведомство в последнее время "проводит работу по отзыву и открытию новых дипломатических представительств в других странах в соответствии с изменившейся международной обстановкой и внешней политикой государства". После распада СССР КНДР установила дипотношения со всеми республиками бывшего Советского Союза за исключением Эстонии, но к настоящему моменту дипломатические учреждения Пхеньян поддерживает лишь в РФ и Белоруссии. В России у КНДР есть посольство в Москве, генеральное консульство во Владивостоке (до апреля 2016 года - в Находке) и канцелярия генконсульства в Хабаровске; в Белоруссии - посольство в Минске. В большинстве других стран, по данным южнокорейского МИД, функцию диппредставительства по совместительству выполняет посольство КНДР в России, а для Латвии и Литвы - посольство в Швеции. Дольше всего на постсоветском пространстве проработало посольство КНДР в Узбекистане, открывшееся в июле 1993 года. Посол в этой стране отвечал также за взаимодействие с Азербайджаном и другими странами региона. Однако с августа 2011 года позиция посла оставалась вакантной, а в августе 2016 года дипмиссия под давлением Сеула было окончательно закрыта. С 1992 по 1998 годы посольство Северной Кореи функционировало в Казахстане. С 2012 года предпринимался ряд попыток восстановить его работу, но они также были свернуты в результате усилий Южной Кореи по изоляции Пхеньяна в ответ на проведение очередных ядерных испытаний. В сентябре 2016 года КНДР открыла посольство в Минске, а в апреле 2019 года к своим обязанностям приступил первый посол Северной Кореи в Белоруссии. В стране также работает экономическое и торговое представительство КНДР. В 1992-1998 гг. посольство Северной Кореи было и на Украине. Однако Киев в 2016 году разорвал безвизовое соглашение с Северной Кореей, а после официального признания ДНР и ЛНР со стороны Пхеньяна в июле 2022 года заявил о полном разрыве дипотношений. Из стран бывшего СССР непосредственное дипломатическое представительство в Северной Корее имеет только Россия. Посольства Азербайджана и всех стран Центральной Азии в Китае являются дипломатическими представительствами этих стран в КНДР по совместительству. У РФ помимо посольства в Пхеньяне есть также генеральное консульство в городе Чхонджин (Чондин) на северо-востоке страны, но в связи с продолжительным закрытием границ с начала пандемии COVID-19 его работа сейчас приостановлена. Всего, по данным южнокорейского министерства объединения, КНДР установила отношения с более чем 150 государствами, но после экономических сложностей 1990-х годов количество северокорейских дипмиссий за рубежом начало сокращаться. До последних изменений Пхеньян поддерживал работу дипучреждений в 53 странах: в 47 из них КНДР была представлена на уровне посольства, в трех на уровне генконсульства, еще в трех действовали представительства.

https://ria.ru/20231101/kndr-1906700510.html

https://ria.ru/20231026/peskov-1905344310.html

https://ria.ru/20231020/kndr-1903973876.html

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в мире, пхеньян, кндр (северная корея), россия