https://ria.ru/20231107/kiev-1907841559.html

Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве

Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве - РИА Новости, 07.11.2023

Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве

В Киеве вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, облив его красной краской и написав на постаменте "деколонизацию не остановить",... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T11:05

2023-11-07T11:05

2023-11-07T11:14

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Киеве вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, облив его красной краской и написав на постаменте "деколонизацию не остановить", сообщает во вторник украинское издание Klymenko.Time в Telegram. "В Киеве этой ночью в очередной раз облили краской памятник Александру Пушкину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На фотографии, сопровождающей публикацию, видно, что лицо памятника практически полностью залито красной краской, внизу на постаменте вандалы написали "Деколонизацию не остановить. Прочь, империя". Это уже не первый акт вандализма в отношении памятника. В декабре 2022 года его постамент обливали красной и желтой краской, в октябре этого года памятник вновь облили красной краской. Киевские власти с прошлого года решают вопрос будущего монумента, несмотря на то, что он состоит на государственном учете "как памятник искусства национального значения". Рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, ранее принимала решение о том, что в Киеве нужно убрать из публичного пространства памятник Пушкину. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230907/pamyatnik-1894762880.html

https://ria.ru/20231006/vandaly-1900991240.html

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в мире, киев, россия, украина, александр пушкин, сергей лавров, общество