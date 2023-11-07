Рейтинг@Mail.ru
Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:05 07.11.2023 (обновлено: 11:14 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/kiev-1907841559.html
Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве - РИА Новости, 07.11.2023
Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
В Киеве вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, облив его красной краской и написав на постаменте "деколонизацию не остановить",... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T11:05
2023-11-07T11:14
в мире
киев
россия
украина
александр пушкин
сергей лавров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907842556_0:264:960:804_1920x0_80_0_0_5c5642631a5b8a65bd44ff131969bd76.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Киеве вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, облив его красной краской и написав на постаменте "деколонизацию не остановить", сообщает во вторник украинское издание Klymenko.Time в Telegram. "В Киеве этой ночью в очередной раз облили краской памятник Александру Пушкину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На фотографии, сопровождающей публикацию, видно, что лицо памятника практически полностью залито красной краской, внизу на постаменте вандалы написали "Деколонизацию не остановить. Прочь, империя". Это уже не первый акт вандализма в отношении памятника. В декабре 2022 года его постамент обливали красной и желтой краской, в октябре этого года памятник вновь облили красной краской. Киевские власти с прошлого года решают вопрос будущего монумента, несмотря на то, что он состоит на государственном учете "как памятник искусства национального значения". Рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, ранее принимала решение о том, что в Киеве нужно убрать из публичного пространства памятник Пушкину. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230907/pamyatnik-1894762880.html
https://ria.ru/20231006/vandaly-1900991240.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907842556_0:250:960:970_1920x0_80_0_0_95eeb8e221939bb310e87cf8b3bc75f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, украина, александр пушкин, сергей лавров, общество
В мире, Киев, Россия, Украина, Александр Пушкин, Сергей Лавров, Общество
Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве

KlymenkoTime: в Киеве вандалы снова осквернили памятник Пушкину

© Фото : Из соцсетей Памятник русскому поэту Александру Пушкину, оскверненный вандалами в Киеве
Памятник русскому поэту Александру Пушкину, оскверненный вандалами в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Из соцсетей
Памятник русскому поэту Александру Пушкину, оскверненный вандалами в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В Киеве вандалы снова осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, облив его красной краской и написав на постаменте "деколонизацию не остановить", сообщает во вторник украинское издание Klymenko.Time в Telegram.
«
"В Киеве этой ночью в очередной раз облили краской памятник Александру Пушкину", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Поврежденный памятник Ленину в городе Единцы - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В Молдавии вандалы осквернили памятник Ленину
7 сентября, 14:57
На фотографии, сопровождающей публикацию, видно, что лицо памятника практически полностью залито красной краской, внизу на постаменте вандалы написали "Деколонизацию не остановить. Прочь, империя".
Это уже не первый акт вандализма в отношении памятника. В декабре 2022 года его постамент обливали красной и желтой краской, в октябре этого года памятник вновь облили красной краской. Киевские власти с прошлого года решают вопрос будущего монумента, несмотря на то, что он состоит на государственном учете "как памятник искусства национального значения". Рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, ранее принимала решение о том, что в Киеве нужно убрать из публичного пространства памятник Пушкину.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Памятник советским воинам в Молдавии, оскверненный вандалами - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
6 октября, 16:27
 
В миреКиевРоссияУкраинаАлександр ПушкинСергей ЛавровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала