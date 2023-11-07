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В Берлине хакеры атаковали один из крупнейших торговых центров, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2023
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23:33 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/kiberataka-1908042266.html
В Берлине хакеры атаковали один из крупнейших торговых центров, пишут СМИ
В Берлине хакеры атаковали один из крупнейших торговых центров, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2023
В Берлине хакеры атаковали один из крупнейших торговых центров, пишут СМИ
Всемирно известный торговый центр Kaufhaus des Westens (KaDeWe, "Торговый дом Запада") в Берлине попал под кибератаку, сообщило во вторник издание Bild, заявив, РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T23:33
2023-11-07T23:33
в мире
берлин (город)
россия
швейцария
bild
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Всемирно известный торговый центр Kaufhaus des Westens (KaDeWe, "Торговый дом Запада") в Берлине попал под кибератаку, сообщило во вторник издание Bild, заявив, что за акцией якобы стояли российские хакеры. "Kaufhaus des Westens с выходных борется с серьезными ИТ-проблемами. Причина: киберпреступники из России в пятницу вечером начали атаку на сети KaDeWe Group", - пишет издание. Сообщается, что за атакой может стоять хакерская группировка Play, которая в прошлом году осуществила несколько кибератак в Швейцарии. При этом таблоид не привел никаких доказательств, что за вмешательством стояли россияне. В результате кибератаки работа всех IT-сетей торгового центра была переведена в аварийный режим, оплата картой временно недоступна. Пока неясно, привела ли кибератака к утечке данных. Торговый дом Kaufhaus des Westens был открыт в Берлине в 1907 году и некоторое время считался крупнейшим универмагом континентальной Европы.
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
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в мире, берлин (город), россия, швейцария, bild
В мире, Берлин (город), Россия, Швейцария, Bild
В Берлине хакеры атаковали один из крупнейших торговых центров, пишут СМИ

Bild: в Берлине хакеры атаковали один из крупнейших торговых центров

© Depositphotos.com / pandionhiatus3Вид на Берлин
Вид на Берлин - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Depositphotos.com / pandionhiatus3
Вид на Берлин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Всемирно известный торговый центр Kaufhaus des Westens (KaDeWe, "Торговый дом Запада") в Берлине попал под кибератаку, сообщило во вторник издание Bild, заявив, что за акцией якобы стояли российские хакеры.
"Kaufhaus des Westens с выходных борется с серьезными ИТ-проблемами. Причина: киберпреступники из России в пятницу вечером начали атаку на сети KaDeWe Group", - пишет издание.
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Сообщается, что за атакой может стоять хакерская группировка Play, которая в прошлом году осуществила несколько кибератак в Швейцарии. При этом таблоид не привел никаких доказательств, что за вмешательством стояли россияне.
В результате кибератаки работа всех IT-сетей торгового центра была переведена в аварийный режим, оплата картой временно недоступна. Пока неясно, привела ли кибератака к утечке данных.
Торговый дом Kaufhaus des Westens был открыт в Берлине в 1907 году и некоторое время считался крупнейшим универмагом континентальной Европы.
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