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В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о повреждении складских помещений
В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о повреждении складских помещений - РИА Новости, 07.11.2023
В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о повреждении складских помещений
В подконтрольном Киеву Херсоне в результате обстрелов повреждены складские помещения, сообщил во вторник назначенный украинскими властями начальник херсонской... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:14
2023-11-07T18:14
2023-11-07T18:14
специальная военная операция на украине
херсон
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. В подконтрольном Киеву Херсоне в результате обстрелов повреждены складские помещения, сообщил во вторник назначенный украинскими властями начальник херсонской городской военной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале. "Во второй раз за восемь дней российская армия ударила по одной и той же территории в Херсоне. Разрушены склады. Они были пустыми", - написал Мрочко.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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херсон, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Украина, В мире
В подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о повреждении складских помещений
Глава ГВА: в подконтрольном Киеву Херсоне повредили склады из-за обстрелов