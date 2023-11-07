https://ria.ru/20231107/khamas-1907924429.html
СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС
СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС - РИА Новости, 07.11.2023
СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС
Служба внешней разведки России работает над получением информации о россиянах, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, сообщил журналистам директор СВР Сергей... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:31
2023-11-07T15:31
2023-11-07T15:36
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
сергей нарышкин
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России работает над получением информации о россиянах, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, сообщил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин."Да, мы работаем", - ответил он на соответствующий вопрос.Ранее посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231104/peskov-1907461852.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сергей нарышкин, безопасность
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Сергей Нарышкин, Безопасность
СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС
Нарышкин: СВР добывает информацию о россиянах в заложниках у ХАМАС
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России работает над получением информации о россиянах, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, сообщил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин.
"Да, мы работаем", - ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
Песков рассказал о заложниках ХАМАС с российским гражданством