https://ria.ru/20231107/khamas-1907924429.html

СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС

СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС - РИА Новости, 07.11.2023

СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС

Служба внешней разведки России работает над получением информации о россиянах, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, сообщил журналистам директор СВР Сергей... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T15:31

2023-11-07T15:31

2023-11-07T15:36

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

сергей нарышкин

безопасность

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России работает над получением информации о россиянах, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, сообщил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин."Да, мы работаем", - ответил он на соответствующий вопрос.Ранее посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231104/peskov-1907461852.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сергей нарышкин, безопасность