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СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС - РИА Новости, 07.11.2023
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15:31 07.11.2023 (обновлено: 15:36 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/khamas-1907924429.html
СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС
СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС - РИА Новости, 07.11.2023
СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС
Служба внешней разведки России работает над получением информации о россиянах, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, сообщил журналистам директор СВР Сергей... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:31
2023-11-07T15:36
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
сергей нарышкин
безопасность
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России работает над получением информации о россиянах, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, сообщил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин."Да, мы работаем", - ответил он на соответствующий вопрос.Ранее посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
https://ria.ru/20231104/peskov-1907461852.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сергей нарышкин, безопасность
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Сергей Нарышкин, Безопасность
СВР работает над получением информации о россиянах в заложниках у ХАМАС

Нарышкин: СВР добывает информацию о россиянах в заложниках у ХАМАС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников
Митинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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Митинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки России работает над получением информации о россиянах, оказавшихся в заложниках у ХАМАС, сообщил журналистам директор СВР Сергей Нарышкин.
"Да, мы работаем", - ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее посольство РФ сообщало, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
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4 ноября, 16:45
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияСергей НарышкинБезопасность
 
 
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