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Канада с 7 февраля приостановит участие в ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
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18:44 07.11.2023 (обновлено: 19:11 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/kanada-1907994651.html
Канада с 7 февраля приостановит участие в ДОВСЕ
Канада с 7 февраля приостановит участие в ДОВСЕ - РИА Новости, 07.11.2023
Канада с 7 февраля приостановит участие в ДОВСЕ
Канада с 7 февраля 2024 года приостановит свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил МИД страны. РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T18:44
2023-11-07T19:11
канада
европа
в мире
россия
сергей рябков
турция
сергей лавров
обсе
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Канада с 7 февраля 2024 года приостановит свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил МИД страны."Выход России из ДОВСЕ подрывает основу, на которой был построен договор и создает неприемлемый дисбаланс в системе европейской безопасности. Исходя из этого, в координации с нашими союзниками, Канада уведомила депозитория ДОВСЕ о том, что в соответствии с международным правом мы приостановим свою деятельность в соглашении с 7 февраля 2024 года", - говорится в опубликованном правительством Канады заявлении главы МИД Мелани Джоли.В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность".Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что возможности вернуться к ДОВСЕ не будет, пока Запад не откажется от враждебной политики. По его словам, выход России из договора не ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе, так как на нее уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к РФ действия стран НАТО и их клиентов, а ДОВСЕ многие годы фактически не работал. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что возможные будущие договорённости на основе российских предложений о гарантиях безопасности не будут похожи на обновлённую версию ДОВСЕ.Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).
https://ria.ru/20231107/vooruzhenie-1907899140.html
https://ria.ru/20231107/dovse-1907139974.html
https://ria.ru/20230530/dovse-1874962238.html
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канада, европа, в мире, россия, сергей рябков, турция, сергей лавров, обсе, нато, приостановка участия россии в довсе
Канада, Европа, В мире, Россия, Сергей Рябков, Турция, Сергей Лавров, ОБСЕ, НАТО, Приостановка участия России в ДОВСЕ
Канада с 7 февраля приостановит участие в ДОВСЕ

Джоли: Канада с 7 февраля приостановит участие в ДОВСЕ

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Канады
Государственный флаг Канады - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Канада с 7 февраля 2024 года приостановит свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил МИД страны.
"Выход России из ДОВСЕ подрывает основу, на которой был построен договор и создает неприемлемый дисбаланс в системе европейской безопасности. Исходя из этого, в координации с нашими союзниками, Канада уведомила депозитория ДОВСЕ о том, что в соответствии с международным правом мы приостановим свою деятельность в соглашении с 7 февраля 2024 года", - говорится в опубликованном правительством Канады заявлении главы МИД Мелани Джоли.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
НАТО поддержала решение союзников о приостановке участия в ДОВСЕ
Вчера, 14:20
В ночь на 7 ноября Россия окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Ранее соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. В МИД отмечали, что присоединение к НАТО Финляндии и процедуры приема в альянс Швеции - "последняя капля", сделавшая необходимым выход России из ДОВСЕ. В связи с выходом России из ДОВСЕ российский МИД заявил, что не видит возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока "наглядно показали свою недоговороспособность".
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что возможности вернуться к ДОВСЕ не будет, пока Запад не откажется от враждебной политики. По его словам, выход России из договора не ухудшит ситуацию с безопасностью в Европе, так как на нее уже разрушительно повлияли враждебные по отношению к РФ действия стран НАТО и их клиентов, а ДОВСЕ многие годы фактически не работал. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что возможные будущие договорённости на основе российских предложений о гарантиях безопасности не будут похожи на обновлённую версию ДОВСЕ.
Французские танки Леклерк во время учений НАТО Aigle в Румынии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
Вчера, 03:01
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был подписан 19 ноября 1990 года в Париже (Франция) полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД), вступил в силу 9 ноября 1992 года. Нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года – ОБСЕ) в нем не участвовали, а сам Договор носил закрытый характер. Присоединение к нему государств, не входивших тогда в НАТО и ОВД, не предполагалось.
ДОВСЕ устанавливались предельные групповые и индивидуальные уровни для стран НАТО и Варшавского договора по пяти видам ограничиваемых Договором вооружений и военной техники (ОДВТ) – боевым танкам, боевым бронированным машинам (ББМ), артиллерии, ударной авиации и ударным вертолетам. Такие уровни устанавливались не только для двух групп государств в целом, но и для так называемых фланговых районов – южного и северного, с целью принять во внимание озабоченности "фланговых" государств, прежде всего Турции на юге и Норвегии – на севере. В 1992 году положения Договора были дополнены обязательствами его участников в том, что касается ограничения численности личного состава их обычных вооруженных сил в зоне применения Договора (в эту зону входила только часть – европейская – территории бывшего СССР и нынешней России, и только часть территории Турции).
Морские пехотинцы США во время совместных учений НАТО BALTOPS 22 в Устке, Польша - РИА Новости, 1920, 30.05.2023
Европа дорого заплатит за смерть ДОВСЕ
30 мая, 08:00
 
КанадаЕвропаВ миреРоссияСергей РябковТурцияСергей ЛавровОБСЕНАТОПриостановка участия России в ДОВСЕ
 
 
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