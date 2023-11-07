https://ria.ru/20231107/kadyrov-1908026984.html

Сыну Кадырова вручили орден "За заслуги перед КБР"

Сыну Кадырова вручили орден "За заслуги перед КБР" - РИА Новости, 07.11.2023

Сыну Кадырова вручили орден "За заслуги перед КБР"

Пятнадцатилетнему Адаму Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, вручен орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", сообщил глава региона... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T21:23

2023-11-07T21:23

2023-11-07T21:23

адам делимханов

казбек коков

общество

рамзан кадыров

госдума рф

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ГРОЗНЫЙ, 7 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетнему Адаму Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, вручен орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.. "Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич (глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков – ред.) принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова - Адама орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Во вторник в ходе встречи с ...депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, а также Адамом Кадыровым Казбек Коков лично вручил ему высокую награду. Согласно указу, таким образом, он отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия", - написал Кадыров.По словам Кадырова, Адам старается быть похожим на дедушку - первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова - и воспримет награду "как аванс". "Приятно, что с юных лет он понимает огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей. Именно на них основывается сплочённость и единство народов нашего родного Отечества - России", — отметил глава Чечни. Ранее министр здравоохранения республики Адам Алханов сообщил, что Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.

https://ria.ru/20231015/kadyrov-1902904964.html

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адам делимханов, казбек коков, общество, рамзан кадыров, госдума рф