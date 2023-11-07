Сыну Кадырова вручили орден "За заслуги перед КБР"
Адаму Кадырову вручили орден "За заслуги перед КБР"
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 7 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетнему Адаму Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, вручен орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале..
"Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич (глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков – ред.) принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова - Адама орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Во вторник в ходе встречи с ...депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, а также Адамом Кадыровым Казбек Коков лично вручил ему высокую награду. Согласно указу, таким образом, он отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия", - написал Кадыров.
По словам Кадырова, Адам старается быть похожим на дедушку - первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова - и воспримет награду "как аванс".
"Приятно, что с юных лет он понимает огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей. Именно на них основывается сплочённость и единство народов нашего родного Отечества - России", — отметил глава Чечни.
Ранее министр здравоохранения республики Адам Алханов сообщил, что Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.