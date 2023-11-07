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Сыну Кадырова вручили орден "За заслуги перед КБР" - РИА Новости, 07.11.2023
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21:23 07.11.2023
https://ria.ru/20231107/kadyrov-1908026984.html
Сыну Кадырова вручили орден "За заслуги перед КБР"
Сыну Кадырова вручили орден "За заслуги перед КБР" - РИА Новости, 07.11.2023
Сыну Кадырова вручили орден "За заслуги перед КБР"
Пятнадцатилетнему Адаму Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, вручен орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", сообщил глава региона... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T21:23
2023-11-07T21:23
адам делимханов
казбек коков
общество
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 7 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетнему Адаму Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, вручен орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале.. "Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич (глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков – ред.) принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова - Адама орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Во вторник в ходе встречи с ...депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, а также Адамом Кадыровым Казбек Коков лично вручил ему высокую награду. Согласно указу, таким образом, он отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия", - написал Кадыров.По словам Кадырова, Адам старается быть похожим на дедушку - первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова - и воспримет награду "как аванс". "Приятно, что с юных лет он понимает огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей. Именно на них основывается сплочённость и единство народов нашего родного Отечества - России", — отметил глава Чечни. Ранее министр здравоохранения республики Адам Алханов сообщил, что Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.
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адам делимханов, казбек коков, общество, рамзан кадыров, госдума рф
Адам Делимханов, Казбек Коков, Общество, Рамзан Кадыров, Госдума РФ
Сыну Кадырова вручили орден "За заслуги перед КБР"

Адаму Кадырову вручили орден "За заслуги перед КБР"

© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФАдам Кадыров
Адам Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : Постоянное Представительство Чеченской Республики при Президенте РФ
Адам Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 7 ноя – РИА Новости. Пятнадцатилетнему Адаму Кадырову, сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, вручен орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой", сообщил глава региона Рамзан Кадыров в Telegram-канале..
"Мне было приятно узнать и о том, что Казбек Валерьевич (глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков – ред.) принял решение наградить внука Ахмата-Хаджи Кадырова - Адама орденом "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой". Во вторник в ходе встречи с ...депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, а также Адамом Кадыровым Казбек Коков лично вручил ему высокую награду. Согласно указу, таким образом, он отмечен за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия", - написал Кадыров.
По словам Кадырова, Адам старается быть похожим на дедушку - первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова - и воспримет награду "как аванс".
"Приятно, что с юных лет он понимает огромную важность вопросов религии, традиций и национальных ценностей. Именно на них основывается сплочённость и единство народов нашего родного Отечества - России", — отметил глава Чечни.
Ранее министр здравоохранения республики Адам Алханов сообщил, что Адам Кадыров назначен на должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В октябре Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. В конце сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Глава региона заявил, что гордится поступком сына.
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