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В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек - РИА Новости, 07.11.2023
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17:55 07.11.2023 (обновлено: 18:06 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/kabul-1907979519.html
В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек
В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек - РИА Новости, 07.11.2023
В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва в пассажирском автобусе в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал Tolo News... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:55
2023-11-07T18:06
в мире
кабул (город)
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва в пассажирском автобусе в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции города Халида Задрана."По меньшей мере семь человек погибли и еще 20 пострадали при взрыве, которому подвергся автобус в районе Кабула Дашт-е Барчи", - говорится в сообщении телеканала.
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в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек

В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек, 20 пострадали

© AP Photo / Rahmat GulМашина скорой помощи в Кабуле
Машина скорой помощи в Кабуле - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© AP Photo / Rahmat Gul
Машина скорой помощи в Кабуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва в пассажирском автобусе в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции города Халида Задрана.
"По меньшей мере семь человек погибли и еще 20 пострадали при взрыве, которому подвергся автобус в районе Кабула Дашт-е Барчи", - говорится в сообщении телеканала.
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