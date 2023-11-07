https://ria.ru/20231107/kabul-1907979519.html

В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек

В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек - РИА Новости, 07.11.2023

В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва в пассажирском автобусе в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал Tolo News... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T17:55

2023-11-07T17:55

2023-11-07T18:06

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кабул (город)

афганистан

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва в пассажирском автобусе в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции города Халида Задрана."По меньшей мере семь человек погибли и еще 20 пострадали при взрыве, которому подвергся автобус в районе Кабула Дашт-е Барчи", - говорится в сообщении телеканала.

https://ria.ru/20230327/vzryv-1860892129.html

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в мире, кабул (город), афганистан