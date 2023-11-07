https://ria.ru/20231107/kabul-1907979519.html
В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек
В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек - РИА Новости, 07.11.2023
В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва в пассажирском автобусе в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал Tolo News... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T17:55
2023-11-07T17:55
2023-11-07T18:06
в мире
кабул (город)
афганистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767159394_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_00a43e8f975a85cdb5f7aa447d806bcf.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще 20 пострадали в результате взрыва в пассажирском автобусе в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя полиции города Халида Задрана."По меньшей мере семь человек погибли и еще 20 пострадали при взрыве, которому подвергся автобус в районе Кабула Дашт-е Барчи", - говорится в сообщении телеканала.
https://ria.ru/20230327/vzryv-1860892129.html
кабул (город)
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767159394_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_4996534b32b29c783fc03251f364e900.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кабул (город), афганистан
В мире, Кабул (город), Афганистан
В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек
В Кабуле при подрыве автобуса погибли семь человек, 20 пострадали