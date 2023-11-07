https://ria.ru/20231107/kabel-1907872284.html
"Ростелеком" рассказал о ремонте кабеля связи в Финском заливе
"Ростелеком" рассказал о ремонте кабеля связи в Финском заливе - РИА Новости, 07.11.2023
"Ростелеком" рассказал о ремонте кабеля связи в Финском заливе
Ремонт поврежденного кабеля связи "Балтика", идущего в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, займет примерно десять рабочих дней, сообщили РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T13:00
2023-11-07T13:00
2023-11-07T13:56
технологии
ростелеком
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калининградская область
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ремонт поврежденного кабеля связи "Балтика", идущего в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, займет примерно десять рабочих дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".В компании уточнили, что судно "Спасатель Карев" приступило к восстановительным работам в минувшее воскресенье."Ориентировочные сроки — десять рабочих дней в зависимости от погодных условий. О завершении работ будет сообщено дополнительно", — рассказали в "Ростелекоме".Инцидент с повреждением кабеля ПВОЛС в акватории Балтийского моря произошел 7 октября в 23:30 мск в 28 километрах от участка газопровода Balticconnector. Российская компания уведомила Хельсинки о случившемся и сообщила о намерении выехать на место для проведения восстановительных работ 12 октября, но финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с поврежденным трубопроводом."Связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме", — подчеркнули в компании.Авария не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг благодаря передаче данным по наземным маршрутам и наличию резервных спутниковых каналов связи, добавили в "Ростелекоме".
https://ria.ru/20231107/kreml-1907870797.html
https://ria.ru/20231024/balticconnector-1904991795.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ростелеком, финляндия, калининградская область, финский залив
Технологии, Ростелеком, Финляндия, Калининградская область, Финский залив
"Ростелеком" рассказал о ремонте кабеля связи в Финском заливе
"Ростелеком": кабель "Балтика" получил повреждения в Финском заливе, идет ремонт
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ремонт поврежденного кабеля связи "Балтика", идущего в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, займет примерно десять рабочих дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".
В компании уточнили, что судно "Спасатель Карев" приступило к восстановительным работам в минувшее воскресенье.
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"Ориентировочные сроки — десять рабочих дней в зависимости от погодных условий. О завершении работ будет сообщено дополнительно", — рассказали в "Ростелекоме".
Инцидент с повреждением кабеля ПВОЛС в акватории Балтийского моря произошел 7 октября в 23:30 мск в 28 километрах от участка газопровода Balticconnector. Российская компания уведомила Хельсинки о случившемся и сообщила о намерении выехать на место для проведения восстановительных работ 12 октября, но финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с поврежденным трубопроводом.
«
"Связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме", — подчеркнули в компании.
Авария не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг благодаря передаче данным по наземным маршрутам и наличию резервных спутниковых каналов связи, добавили в "Ростелекоме".
Кабель связи "Балтика" длиной около тысячи километров между Санкт-Петербургом и Калининградом частично проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 километров, а в экономической зоне Швеции — около 395 километров.
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