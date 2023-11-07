https://ria.ru/20231107/kabel-1907872284.html

"Ростелеком" рассказал о ремонте кабеля связи в Финском заливе

"Ростелеком" рассказал о ремонте кабеля связи в Финском заливе - РИА Новости, 07.11.2023

"Ростелеком" рассказал о ремонте кабеля связи в Финском заливе

Ремонт поврежденного кабеля связи "Балтика", идущего в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, займет примерно десять рабочих дней, сообщили РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T13:00

2023-11-07T13:00

2023-11-07T13:56

технологии

ростелеком

финляндия

калининградская область

финский залив

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ремонт поврежденного кабеля связи "Балтика", идущего в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, займет примерно десять рабочих дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома".В компании уточнили, что судно "Спасатель Карев" приступило к восстановительным работам в минувшее воскресенье."Ориентировочные сроки — десять рабочих дней в зависимости от погодных условий. О завершении работ будет сообщено дополнительно", — рассказали в "Ростелекоме".Инцидент с повреждением кабеля ПВОЛС в акватории Балтийского моря произошел 7 октября в 23:30 мск в 28 километрах от участка газопровода Balticconnector. Российская компания уведомила Хельсинки о случившемся и сообщила о намерении выехать на место для проведения восстановительных работ 12 октября, но финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с поврежденным трубопроводом."Связь Калининградской области с остальной территорией России функционирует в штатном режиме", — подчеркнули в компании.Авария не отразилась на работе инфраструктуры связи и оказании услуг благодаря передаче данным по наземным маршрутам и наличию резервных спутниковых каналов связи, добавили в "Ростелекоме".

https://ria.ru/20231107/kreml-1907870797.html

https://ria.ru/20231024/balticconnector-1904991795.html

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Ольга Фомченкова

технологии, ростелеком, финляндия, калининградская область, финский залив