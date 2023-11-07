Рейтинг@Mail.ru
Московские инженеры изобрели кабель, не выделяющий ядовитые газы при пожаре - РИА Новости, 07.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:46 07.11.2023 (обновлено: 08:50 07.11.2023)
https://ria.ru/20231107/kabel-1907815393.html
Московские инженеры изобрели кабель, не выделяющий ядовитые газы при пожаре
Московские инженеры изобрели кабель, не выделяющий ядовитые газы при пожаре - РИА Новости, 07.11.2023
Московские инженеры изобрели кабель, не выделяющий ядовитые газы при пожаре
Московские инженеры изобрели безопасный кабель для использования в местах массового скопления людей, он при возгорании не выделяет ядовитые газы, сообщается на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:46
2023-11-07T08:50
технологии
общество
россия
москва
владислав овчинский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736624445_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_6d1682bb4bb28de681c1d23ed4cac620.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Московские инженеры изобрели безопасный кабель для использования в местах массового скопления людей, он при возгорании не выделяет ядовитые газы, сообщается на портале мэра и правительства столицы. "Инженеры столичного завода создали кабель, оболочка которого при возгорании не выделяет ядовитые газы и не выводит из строя подключенное оборудование. Изделие предназначено для прокладки и монтажа в местах массового скопления людей", - приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского. Он отметил, что оболочка и изоляция кабеля сделана из отечественных полимеров, не уступающих по свойствам и качеству импортным аналогам. По его словам, компания уже выпустила свыше 100 километров такого кабеля.
https://ria.ru/20231107/nauka-1907136622.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736624445_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_66cdbe8978984eb9e5fa9914f10be26c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, общество, россия, москва, владислав овчинский
Технологии, Общество, Россия, Москва, Владислав Овчинский
Московские инженеры изобрели кабель, не выделяющий ядовитые газы при пожаре

Московские инженеры изобрели кабель, не выделяющий ядовитые газы при возгорании

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПровода
Провода - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Провода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Московские инженеры изобрели безопасный кабель для использования в местах массового скопления людей, он при возгорании не выделяет ядовитые газы, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
«
"Инженеры столичного завода создали кабель, оболочка которого при возгорании не выделяет ядовитые газы и не выводит из строя подключенное оборудование. Изделие предназначено для прокладки и монтажа в местах массового скопления людей", - приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.
Он отметил, что оболочка и изоляция кабеля сделана из отечественных полимеров, не уступающих по свойствам и качеству импортным аналогам. По его словам, компания уже выпустила свыше 100 километров такого кабеля.
Система контроля выбросов загрязняющих веществ транспортом на перекрестках - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Российские умные светофоры вызвали интерес в Саудовской Аравии
Вчера, 07:00
 
ТехнологииОбществоРоссияМоскваВладислав Овчинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала