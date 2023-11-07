https://ria.ru/20231107/kabel-1907815393.html
Московские инженеры изобрели кабель, не выделяющий ядовитые газы при пожаре
Московские инженеры изобрели кабель, не выделяющий ядовитые газы при пожаре - РИА Новости, 07.11.2023
Московские инженеры изобрели кабель, не выделяющий ядовитые газы при пожаре
Московские инженеры изобрели безопасный кабель для использования в местах массового скопления людей, он при возгорании не выделяет ядовитые газы, сообщается на... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T08:46
2023-11-07T08:46
2023-11-07T08:50
технологии
общество
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москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Московские инженеры изобрели безопасный кабель для использования в местах массового скопления людей, он при возгорании не выделяет ядовитые газы, сообщается на портале мэра и правительства столицы. "Инженеры столичного завода создали кабель, оболочка которого при возгорании не выделяет ядовитые газы и не выводит из строя подключенное оборудование. Изделие предназначено для прокладки и монтажа в местах массового скопления людей", - приводятся на сайте слова руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского. Он отметил, что оболочка и изоляция кабеля сделана из отечественных полимеров, не уступающих по свойствам и качеству импортным аналогам. По его словам, компания уже выпустила свыше 100 километров такого кабеля.
https://ria.ru/20231107/nauka-1907136622.html
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технологии, общество, россия, москва, владислав овчинский
Технологии, Общество, Россия, Москва, Владислав Овчинский
Московские инженеры изобрели кабель, не выделяющий ядовитые газы при пожаре
Московские инженеры изобрели кабель, не выделяющий ядовитые газы при возгорании