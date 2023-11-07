https://ria.ru/20231107/izrail-1908035041.html
Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабного вступления в конфликт
Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабного вступления в конфликт - РИА Новости, 07.11.2023
Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабного вступления в конфликт
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь предостерег ливанское движение "Хезболлах" от полномасштабного вступления в конфликт, отметив, что это стало бы роковой РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T22:21
2023-11-07T22:21
2023-11-07T22:21
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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биньямин нетаньяху
хасан насрулла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь предостерег ливанское движение "Хезболлах" от полномасштабного вступления в конфликт, отметив, что это стало бы роковой ошибкой этой организации. "Если (движение) "Хезболлах" решит вступить в войну, то оно совершит ошибку всей своей жизни", - заявил премьер в телеобращении к нации. По словам Нетаньяху, Израиль будет решительно реагировать на любую атаку со стороны Ливана, отметив, что многие цели и бойцы "Хезболлах" уже были уничтожены в ходе обменов ударами. "Мы не согласимся с реальностью, в которой "Хезболлах"... просто наносит удары по нашим гражданам и городам. Мы будем отвечать очень мощным огнем", - подчеркнул премьер. Комментарии премьера прозвучали на фоне непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации. На прошлой неделе лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хезболла, биньямин нетаньяху, хасан насрулла, ливан, израиль, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Хезболла, Биньямин Нетаньяху, Хасан Насрулла, Ливан, Израиль, В мире
Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабного вступления в конфликт
Нетаньяху: если "Хезболла" вступит в войну, то совершит большую ошибку
ТЕЛЬ-АВИВ, 7 ноя - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вновь предостерег ливанское движение "Хезболлах" от полномасштабного вступления в конфликт, отметив, что это стало бы роковой ошибкой этой организации.
"Если (движение) "Хезболлах" решит вступить в войну, то оно совершит ошибку всей своей жизни", - заявил премьер в телеобращении к нации.
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
По словам Нетаньяху, Израиль будет решительно реагировать на любую атаку со стороны Ливана
, отметив, что многие цели и бойцы "Хезболлах" уже были уничтожены в ходе обменов ударами.
"Мы не согласимся с реальностью, в которой "Хезболлах"... просто наносит удары по нашим гражданам и городам. Мы будем отвечать очень мощным огнем", - подчеркнул премьер.
Будущее Палестины решается на Украине
Комментарии премьера прозвучали на фоне непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации.
На прошлой неделе лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла
заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".