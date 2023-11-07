https://ria.ru/20231107/izrail-1907795930.html

Израиль пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку в случае любой угрозы

Израиль пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку в случае любой угрозы - РИА Новости, 07.11.2023

Израиль пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку в случае любой угрозы

ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности еврейскому государству, заявил журналистам представитель армии обороны... РИА Новости, 07.11.2023

2023-11-07T00:55

2023-11-07T00:55

2023-11-07T03:14

в мире

израиль

палестина

сектор газа

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ближний восток

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности еврейскому государству, заявил журналистам представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари."Параллельно ВВС Израиля наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы или интересов безопасности Израиля", — сообщил Хагари.Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило десяти тысяч, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

израиль

палестина

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, палестина, сектор газа, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток