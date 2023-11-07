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В Якутии из-за повреждения кабеля шесть часов не было интернета
В Якутии из-за повреждения кабеля шесть часов не было интернета - РИА Новости, 07.11.2023
В Якутии из-за повреждения кабеля шесть часов не было интернета
Часть абонентов "Ростелекома" в направлении Нерюнгри-Якутск шесть часов оставались без интернета из-за повреждения магистрального кабеля, в настоящее время... РИА Новости, 07.11.2023
2023-11-07T15:03
2023-11-07T15:03
2023-11-07T15:03
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ЯКУТСК, 7 ноя - РИА Новости. Часть абонентов "Ростелекома" в направлении Нерюнгри-Якутск шесть часов оставались без интернета из-за повреждения магистрального кабеля, в настоящее время связь провайдером восстановлена, сообщил РИА Новости заместитель председателя правительства республики Анатолий Семенов. Пользователи соцсети распространили информацию о том, что абоненты "Ростелекома" в 13.20 (по местному времени) остались без интернет-связи из-за повреждения кабеля. По информации провайдера, авария произошла по вине сторонней организации, повредившей магистральный кабель "Ростелекома" в направлении Нерюнгри - Якутск. На месте проведены восстановительные работы. "Аварию устранили в шесть вечера. Фактически отключение было только в Нерюнгри. В остальном везде все работало и работает", - отметил Семенов.
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происшествия, нерюнгри, якутск, анатолий семенов, ростелеком
Происшествия, Нерюнгри, Якутск, Анатолий Семенов, Ростелеком
В Якутии из-за повреждения кабеля шесть часов не было интернета
Семенов: часть жителей Якутии остались без интернета на шесть часов