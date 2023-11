https://ria.ru/20231107/inoagenty-1907760905.html

Российские иноагенты предлагают концлагерь для западного хай-тека

Российские иноагенты предлагают концлагерь для западного хай-тека

Иноагент Алена Попова* из Вашингтона написала очень полезную статью How to Exploit Russia's Addiction to Western Technology (в американском Foreign Affairs)...

Иноагент Алена Попова* из Вашингтона написала очень полезную статью How to Exploit Russia’s Addiction to Western Technology (в американском Foreign Affairs). Судя по заголовку — он насчет российской зависимости от западных технологий, — тут у нас должен быть текст о том, как дальше давить Россию санкциями в хай-теке. И это мы поначалу и читаем, но тут важным оказывается то, кто такая Алена Попова.Описать человека одним словом сложно, но в нашем случае можно использовать емкий термин "активист". Это и психотип с диагнозом, и род занятий, и образ действий, и многое другое. Не путать с "политиком" — задача политиков по большей части в достижении компромиссов между разными группами избирателей (а население любой страны — это всегда разные люди и разные идеи). А вот активист — это как бы политик наоборот, то есть некто, проламывающий свою идею через сопротивление несогласных.Алена Попова, пока обитала в России, этим проламыванием занималась неустанно: феминизм (в стиле террористического движения MeToo), борьба с домашним насилием — над женщинами, но не над мужчинами — и еще многое другое. Лишь бы навязывать якобы свои идеи целому обществу. Закончилось у нее пока все городом Вашингтоном, Центром Вудро Вильсона. Наверное, не голодает.В высоких технологиях иноагент Попова не то чтобы разбирается лучше других. Перечисляет относительно известные цифры и факты насчет того, что к 2021 году Windows стояли на 94,8 процента используемых в России компьютеров или что у нас в стране производится только около трех процентов потребляемых полупроводников. Кстати, наша авторша пишет только об информационных технологиях, а о том, что и другие тоже бывают — высокие и даже очень высокие, — речи тут нет.И дальше — о санкциях, которые должны были ударить по нашей уязвимости. Но опять никакого открытия Америки. Дословно: в течение 2022 года "продукты общей стоимостью 777 миллионов долларов от западных производителей полупроводников были ввезены в Россию через страны-посредники, включая Китай, Казахстан и Турцию". Ну и затем говорится, как китайские поставщики с завидной скоростью заместили западников по части компьютеров, бытовой техники или автомобилей. Мы, в принципе, это и сами видим.И вроде бы, зачем повторять известное, особенно если автор не прославлен глубокими знаниями о предмете разговора. Однако дальше нам являют одну не очень хорошо известную цифру и одну попросту гениальную идею.Цифра такая: по части информационных технологий, то есть по степени сложности продукта Китай должен сравняться с США и прочим Западом примерно к 2030 году. Поэтому наша иноагентша призывает западников не оставлять усилий по части подавления конкурента. Они-то и так этого не планируют, но в любом случае отметим: даты стратегического паритета в этой сфере вы в китайских СМИ так просто не прочтете. Оценка американская. Хотя предполагается по умолчанию, что оттянуть наступление неизбежного США будут стараться всеми силами.А вот и гениальная идея: "бизнеса как обычно" в этой сфере науки и экономики больше не должно быть, говорит Алена. "Безразличие западных технологических компаний к тому, как используются их технологии, — это слабое место в конкуренции сверхдержав. Вашингтон и его союзники должны отвечать тем, что будут лучше отслеживать не только объемы и номенклатуру технологий, экспортируемых Западом, но и то, как они используются. Западные технологии должны быть напрямую привязаны к ценностям и к целям, на которые они идут".Если вы еще не поняли, о чем речь, то тут все четко разъясняется: должны быть созданы механизмы, заставляющие всю "большую цифру" перманентно отчитываться в том, какие режимы и в каких целях используют их продукцию. Это фактически национализация. Отрасль должна подпасть под строжайший контроль… чей? Да вот хотя бы этих самых активистов во всякой и каждой стране, а то и уже переехавших в США. Одно из крупнейших межнациональных отраслевых лобби в сегодняшнем мире сажается на короткий поводок, и из рук, кроме хозяйских, ему есть запрещается.Не знаете вы наших активистов, дорогие западники. Они вам устроят такую демократию, что никаких концлагерей не надо.Остается представить себе, как будет выглядеть мир, где хайтековцы будут жить по заветам Алены. У всех западных информационных гигантов неуклонно сокращаются рынки сбыта. Более того, эти рынки вообще могут стремиться к нулю, потому что удовлетворить всех активистов по всему миру все равно не удастся, пока те не усядутся в правление и менеджмент каждой корпорации. Тем временем конкуренты Запада — и это не только Китай — будут работать более свободно на все расширяющихся рынках. Результат этого эксперимента выглядит более чем очевидным.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

